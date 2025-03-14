交通部發布全球首部「自駕公車安全指引」　拚2029年商轉

▲交通部發布首部「自駕公車實驗運行安全指引」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應自駕車技術發展，交通部發布首部「自駕公車實驗運行安全指引」，不但是全世界首個訂定完整安全指引，目標希望2029年智慧運輸世界大會ITS可實證商轉。

隨著國際自駕車輛技術發展，並支持我國產業創新科技投入自駕車輛領域之開發應用，我國在經濟部主導技術發展及產業補助，107年底制定「無人載具科技創新實驗條例」，核准22案沙盒實驗計畫，包括18車、2船、2機，於各地進行無人載具科技應用試驗。

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交通部也邀集自駕車相關領域專家成立「自動駕駛車輛發展策略委員會」，決議國內優先聚焦發展自駕公共運輸，以指定路線且特定停靠車站之中大型車輛運行情境為優先推動對象，並委由財團法人車輛安全審驗中心研訂「自駕公車實驗運行安全指引」，今起正式在交通部官網公布。

▲交通部交通科技及資訊司長黃新薰。（圖／記者李姿慧攝）

交通部交通科技及資訊司長黃新薰表示，安全指引訂定有兩個目的，一個是提升沙盒實驗運行的安全，一個是降低自駕車失能的重大事故風險，引領自駕公車業者盡早走出沙盒實驗、落地商轉。

交通部交通科技及資訊司簡任技正李霞說明，自駕公車實驗運行安全指引內容涵蓋七大章節，包含前言、運行安全評估、自動駕駛系統屬性與應用、車輛基礎安全、聯網資通安全、自動化安全與運輸服務指標等，前六章節除自駕公車外，所有自駕車都可以應用，第七章針對自駕公車和乘客安全需求、服務等提供指引。

車安中心執行長周維果表示，有關降低自駕車失能部分，包括車輛基礎安全，以及自駕公車在試驗階段過程，要確保一定程度的基礎安全要求，包括燈光、剎車和車身結構，有基礎安全後，另包括網路、車聯網驗證、車與車之間聯繫等，都要有驗證標準，確保不會被駭客入侵，避免資安問題，在有資安議題、車輛基礎、網路等可兼顧下，失能風險可以降低。

▲車安中心執行長周維果。（圖／記者李姿慧攝）

周維果坦言，目前沙盒實驗18案中，有15案已經階段性完成，3案還在實驗中，不過該18案仍與安全指引還有一定程度落差，台灣是全世界第一個訂定完整的安全指引，國內配合2030年市區公車電動化，將來有機會成為成熟產品且可以商轉，也是為何針對自駕公車訂定安全指引。

黃新薰則指出，目前希望配合2029年智慧運輸系統世界大會ITS，看看是否有機會實證商轉。