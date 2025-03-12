情人眼裡容不下一粒沙！談戀愛「最愛吃醋」TOP3星座

記者黃稜涵／綜合報導

情人眼裡容不下一粒沙！在談戀愛時，你是每次看到另一半跟其他異性有互動，就會內心小劇場爆棚，直接打翻醋罈子的「醋王」嗎？《科技紫微網》整理出「最愛吃醋」TOP3星座，快看看你和另一半有沒有上榜！

▲談戀愛時，你是一天到晚打翻醋罈子的「醋王」嗎？（示意圖／CFP）



巨蟹座

[廣告]請繼續往下閱讀...

外表堅強、內心脆弱的巨蟹座以感性聞名，他們只要一吃醋，世界仿佛崩潰，雖然表面上他們會堅定地說「我沒事」，但背後卻默默在角落流淚，在這種時候，哄他們時需小心言辭，以免情況更加惡化，巨蟹座需要的是你的陪伴和實際的關心舉動，讓他們感受到「你是最重要的」，這樣才能撫平他們的情緒。

獅子座

重視面子，內心克制的獅子座，吃醋時會死不承認，表現得像「寧願面子掛帥也不願冒風險」，他們會先歷經一段風平浪靜的時期，變得客氣並帶有諷刺意味，當你察覺到這樣的情況，最好避開風頭，因為獅子座可能會情緒激動，等他們冷靜下來後，你需要堅定地表明自己的立場，才能化解衝突。

天蠍座

佔有慾強、善於記恨的天蠍座，佔有慾非常強，無論是青梅竹馬、朋友還是同事，都可能成為他們吃醋的對象。即使只是稍微讚美了別人，也可能引起他們的懷疑。天蠍座不一定精於算計，但是卻擅長記恨，會把所有讓他們不滿的行為都記在心裡。因此，絕對不要讓天蠍座感到吃醋，否則後果難以收拾。