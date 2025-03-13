邱議瑩響應行政院「挺台灣、護未來」　316高雄首發宣講四立委同台發聲

▲邱議瑩316高雄首發「挺台灣、護未來」宣講，邀請同黨立委共同發聲 。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

記者陳弘修／台北報導

針對總預算及財劃法兩大覆議案雙雙遭到藍白封殺，行政院啟動台中政策說明會因應，而民進黨立委也開始加入響應行列。高雄立委邱議瑩表示，她本週末會在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來宣講」，邀請了立委許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲，現場也會代收全台所有罷免連署書，呼籲所有關心台灣的朋友都站出來。

邱議瑩13日表示，儘管有這麼多專家學者和公民團體，呼籲藍白尊重專業，不要把政黨私利擺在公共利益之前，可是藍白還是一意孤行，封殺行政院的覆議案。受到衝擊的不只是全台灣，未來高雄需要與中央合作的捷運黃線、國道七號、托育補助、長照資源、農漁產銷等都將受到影響。

邱議瑩也透過臉書發文表示，面對藍白兩黨的措舉，行政院將於本周啟動「挺台灣、護未來」政策宣講會為配合全台民意的串聯，將於本周日(16日)下午4點，於高雄鳳山五甲「龍成宮」舉行，她同時邀請了同為高雄立委的許智傑、李昆澤、李柏毅，以及we care 高雄發起人尹立進行宣講，希望挺台灣行動「攏成功」。

邱議瑩也強調，高雄的政策宣講會會跟市民面對面報告財劃法及總預算覆議案被封殺的嚴重後果，讓高雄市民直接理解，覆議案的封殺如何影響高雄發展。此外，現場亦設置罷免連署書代收站，讓在高雄工作的其他縣市民眾能夠參與罷免，希望關心高雄發展的市民朋友共同站出來，大家一起挺台灣、護未來。