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國際自由車環台賽3／19高雄登場　11行政區路段、國省道全受影響

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國際自由車環台賽3／19高雄登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國際自由車總會UCI登錄1級賽事「2025國際自由車環台賽-第四站高雄市站」將於3月19日舉辦，高雄市站起點選擇於世界著名佛光山佛陀紀念館出發，3月20日第五站美麗新六堆站的起點為美濃客家文物館，使得高雄市成為環台賽史上唯一同時參與兩個站別的城市。賽事所經賽道將逐區進行階段性路段管制，高雄共有11個行政區受到影響。

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11 ▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝） 行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲為讓賽事順利進行，高雄11行政區實施「階段性交管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年環台賽總計23支國際自由車隊，近200名菁英職業選手參加，更有多達6支世界二級職業車隊出賽，將於3月19日10時自大樹區佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林，再從燕巢、大社、楠梓、左營回到終點高雄國家體育場，全程146.44公里。

高雄市政府警察局及所屬分局、交通警察大隊動員將全力以赴，為能完善交通管制讓賽事順利進行，3月12至13日連續2天進行賽事交管模擬預演，以確保選手、市民及行人安全。

▼國際自由車環台賽3／19高雄賽事，11行政區實施「階段性交管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

3月19日（三）高雄市站行政區路段預估管制時間（當日視自由車隊抵達時間調整）：

1.大樹區：9時30至10時20分、12時20分至13時15分（回程）。

2.旗山區：10時至10時45分、12時15分至13時 （回程）。

3.美濃區：10時15分至11時。

4.六龜區：10時30分至11時45分。

5.桃源區：11時15分至11時55分。

6.甲仙區：11時30分至12時30分。

7.杉林區：11時50分至12時50分。

8.燕巢區、大社區：12時40分至13時30分。

9.楠梓區、左營區（終點區）：12時40分至13時45分。

運發局表示，競賽自由車隊將以時速高達40-60公里通過（下坡車速超過70公里），車隊表定時間抵達前將提前開始進行交通管制；競賽自由車隊抵達時，所有汽機車輛請暫時靠路邊停駛，請勿移動及穿越賽道。車隊後方殿後車一通過立即解除管制開放通行，請遵守現場交通管制人員指揮。

▼國際自由車環台賽3／19高雄賽事，11行政區實施「階段性交管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

起點佛陀紀念館前道路（台29線）預計9時30分進行管制，請提早通過或避開此時段。六龜區高133縣道11時至11時40分全線封閉管制。台20線荖濃國小前至甲仙段11時至12時10分全線封閉。 旗楠路（往楠梓方向管制）、土庫一路（雙向快車道管制）13時起陸續實施階段性交通管制，請民眾配合交管小心行駛。

楠梓加工出口區周邊道路：德民路（雙向快車道管制）、外環西路（雙向快車道管制）及左楠路（北往南方向）預計13時至13時45分進行管制，請避開此時段。

楠梓地區高楠公路與德民路口管制期間，請改走楠梓路；外環西路以西民眾南北通行請改走軍校路；外環西路以東民眾往南請改走民族路。世運大道為終點區，預計3月18日22時至3月19日18時雙向封閉管制，請改走海功路。

▼國際自由車環台賽3／19高雄登場，交流道、省道也受影響。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於民眾開車行經國道（國1、國10）交流道路口暫時無法通行路段，請用路人注意高公局CMS跑馬燈公告，請提早改道或避開管制時段，預計管制時間如下：

1.國道10號嶺口交流道（台29線路口）：10時至10時20分、12時30分至13時 （回程），請提早通過或避開此時段。

2.國道10號燕巢交流道（台22線路口）：13時至13時30分，請提早通過或避開此時段。

3.國道1號楠梓交流道（旗楠路口）：13時至13時45分。北上請改由仁武/大社交流道上、下國道1號（興楠路）；南下請改下大社交流道（興楠路）。

▲▼ 國際自由車環台賽3／19高雄登場，11行政區「階段性交管」時間曝 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國際自由車環台賽3／20美麗新六堆站賽事，也從高雄美濃客家文化館出發。（圖／記者賴文萱翻攝）

3月20日（四）美麗新六堆站各行政區路段預估管制時間（當日視自由車隊抵達時間調整）：

1.美麗新六堆站起點美濃客家文化館前方道路管制時間：3月19日20時至3月20日12時。

2.美濃區：10時至10時20分。

3.六龜區：10時至10時40分。

此外，為兼顧賽事品質及市民行人通行安全，管制路段將依車隊行經速度分階段管制各路段，其中無分隔島路段將採「雙向交通管制」；有分隔島路段則採「單向交通管制」，競賽車隊殿後警車通過後解除交通管制。

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