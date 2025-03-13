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大陸 大陸焦點 特派現場

全球最大樂高人偶現身！　上海樂高樂園確定今夏開幕

▲▼上海樂高樂園度假區。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲上海樂高樂園度假區。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸第一座樂高樂園確認將於今年夏天開幕，歷史上最大的樂高人偶、高達26公尺高的「搭搭」目前已經現身於上海樂高樂園，樂高「悟空小俠」也已經安裝完成。與此同時，樂園內所有建築外觀完成度已達85％，內部裝飾已達93.5％。

綜合《澎湃新聞》與《上觀新聞》報導，上海樂高樂園度假區是全球第11座、中國第一座樂高樂園。據上海金山區新聞辦消息，上海樂高樂園度假區和主題商業街將於今年夏季正式迎客。

上海樂高樂園擁有多個首創項目，包括全球首發的「樂高樂園創想世界」主題區；獨家設計的主題區「樂高悟空小俠」；復刻江南水鄉的「樂高樂園遊船」；樂高樂園歷史之最的巨型人偶、高達26公尺高的「搭搭」；全球首發的悟空小俠舞台劇等。

近日，上海樂高樂園度假區項目建設進入了衝刺階段。其中，高26公尺、重136噸的全球最大巨型樂高人偶「搭搭」已經安裝完畢。

▲▼樂高悟空小俠已就位。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲樂高悟空小俠已就位。

此外，樂高悟空小俠已安裝就位，同時樂園內部的遊樂設施的安裝與測試正在展開，80％的騎乘設備已安裝完畢。在24個騎乘項目中，有12個順利進入調整測試階段，其中包括全球首創的樂高大飛車以及樂高悟空小俠花果山冒險、飛龍雲霄飛車、小龍飛車、樂高樂園觀光塔等。

在建築方面，樂園內所有建築的外部完成度已達85％，內部裝飾完成度已達93.5％。與此同時，樂園的景觀綠化工程也如火如荼地展開。這裡將種植來自200多個品種的3161株植物，截至目前已完成種植約50％的植物。

值得注意的是，多個樂園建築外部應用了超過4萬平方公尺的放大版樂高積木進行裝飾。其中，上海樂高樂園酒店、樂高樂園創想世界建築外部分別採用了放大到450倍和750倍的樂高積木裝點而成。

為了營造樂高主題氛圍，樂園還將呈獻2889個樂高模型，這些模型由超過8500萬塊樂高積木拼搭而成。目前，97％的樂高模型已經完成交付。

▼全球首創項目樂高大飛車安裝完成。

▲▼全球首創項目樂高大飛車安裝完成。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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