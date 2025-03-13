陸蘋果供應鏈大廠　藍思科技擬赴香港上市

▲藍思科技。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸手機玻璃供應商藍思科技12日發出公告，擬發行境外上市外資股（H股），並申請在香港聯交所主板掛牌上市。

藍思科技在公告中提到，為進一步推進全球化戰略佈局，提升國際品牌形象，增強綜合競爭力，經充分研究論證，擬發行H股，並申請在香港聯合交易所主板掛牌上市。

藍思科技表示，公司將充分考慮現有股東利益及境內外資本市場情況，在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起24 個月或同意延長的其他期限）擇機完成本次發行上市。

藍思科技近日在機構調研時透露，早在2016年就已佈局智能機器人領域，自主研發和量產應用六軸機器人、AOI 視覺檢測機器人、無人搬運機器人、智能復合機器人等工業機器人，在智能裝備領域積累深厚技術儲備。

藍思科技提到，針對人形機器人產業，公司組建專項團隊攻克關節模組、靈巧手、軀乾及頭部面罩與總成等核心部件的設計製造技術，形成從精密零部件到整機組裝的一站式解決方案。

藍思科技還說，將充分發揮在供應鏈管理、採購管理和大規模精益生產方面的優勢，持續深化與機器人頭部企業的合作，加速機器人供應鏈的資源整合，與客戶一同建立並完善供應鏈體系，推動人形機器人從工業場景向家庭服務、醫療養老等場景延伸，目標成為高度垂直整合的中國最大具身智能硬件核心製造平台。

藍思科技是大陸手機玻璃製造大廠，以蘋果供應鏈的一員成名，為包含iPhone在內的智慧型手機提供玻璃蓋板。