律師教Andy一招「保有25％股份」！加碼曝反制辦法

▲Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝IG／Andy老師）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber眾量級Andy指控，經營10年的頻道遭家寧一家奪走，引起極大的社會關注。對此，律師王至德表示，對於Andy而言，最好是提出社群平台的經營狀況，讓法官認同他與家寧是帳號的經營者，至少還能保住25％股份，至於要回帳號的部分，Andy也可以透過提告的方式，來反制家寧與家寧媽。

Andy近日在YouTube頻道上指控，辛苦經營10年的頻道，一夕之間遭到家寧一家奪走，不但遭到踢出所有社群帳號、移除董事職位，還被要求簽署股權轉讓書、保密條款等文件，家寧媽還聲稱「Andy是借名登記」。更令人震驚的是，Andy指稱，自己拍影片10年來，每個月僅領5.5萬元月薪，以及微薄的獎金，收入與名氣的落差令觀眾跌破眼鏡。

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對此，律師王至德臉書粉專「法老王 - 王至德律師」分享，實務上有許多借名登記股東的例子，但除非有簽署借名登記契約，否則「基本上登記是誰的就是誰的」，同時也有少數的案例。家寧母親之所以敢主張Andy的股票是她的，可能與金流問題有關。

▲▼Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝IG／Andy老師）



王至德提到，成立公司時，需有資本進入公司帳戶，以供會計師驗資，若資本來自家寧母親的帳戶，則借名登記主張顯得合理。

王至德指出，Andy若無法證明自己有支付出資款項，可能難以反駁家寧母親的主張，「說實話，如果錢真的是家寧媽出的，Andy就算是著了家寧媽的道了。」畢竟辛苦經營頻道的是Andy與家寧，最終家寧媽坐享其成，等於是每個月花3、5萬元，就讓月入數十萬的百萬YouTuber幫忙打工賺錢，「腦袋正常的YouTuber應該都不會答應吧？很難相信Andy是在知情的狀況之下簽下這些文件的。」

不過，王至德也說，實際上的情況，可能是家寧媽主張錢是自己出的，因此能夠擁有那25％的股份。對於Andy而言，最好的方式是提出YT等社群平台的經營狀況，讓法官能夠認同，這些帳號主要是由Andy與家寧共同經營，正常而言不可能同意借名登記，因此Andy還能保有股份，頂多是歸還家寧媽出資的5萬元。

王至德提及，最慘的部分，莫過於IG、TikTok等社群帳號也被搶走。依照法論來看，除非Andy有簽約同意讓渡帳號，否則這些帳號的使用權，還是在創立者身上，而非歸公司所有，尤其是YouTube頻道，最初就是Andy所創立，所有權人自然是Andy，家寧、家寧媽擅自修改密碼，等同於盜帳號的行為，可能構成妨害電腦使用罪，Andy可以透過提告的方式來反制。