　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

▲版印藝術家楊永智先生畢生致力於傳統版畫研究與推廣，今年3月14日起至3月23日將於台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」。（圖／記者林東良翻攝）

▲版印藝術家楊永智先生畢生致力於傳統版畫研究與推廣，今年3月14日起至3月23日將於台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

版印藝術家楊永智先生畢生致力於傳統版畫研究與推廣，今年3月14日起至3月23日將於台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」，展出其30年來蒐集、研究的108件珍貴古印版、復刻版及新舊印本，帶領觀眾一窺台灣及亞洲各地傳統版畫的精髓。


楊永智先生回顧30年來，先後師承洪敏麟教授、潘元石執行長，並受到陳奇祿、黃才郎等多位師友的鼓勵，踏遍台灣、中國、日本、韓國、英國、法國、馬來西亞、新加坡等地，深入考察各地木版年畫與手工造紙的歷史與現況。
本次特展精選「仙佛慈悲」、「吉祥獻瑞」、「神道設教」三大主題，展現版畫豐富的文化意涵與藝術價值。

展覽亮點包括：一、慈濟祖廟保生大帝神禡印版：與台南市祀典興濟宮、彰化市南瑤宮媽祖神禡相互輝映，展現台灣民間信仰的蓬勃生命力。二、萬華觀音軸稀見紙本：精選7幅展出，提供檢視兩岸敬佛禮神的謀圖與時俱進。三、福州湧泉禪寺、南京金陵刻經處經版：重現明清以來佛教梵文漢譯的巨幅掛圖，讓觀眾得以一睹佛教藝術的莊嚴與精緻。四、板藏湧泉寺《佛陀成道圖》：此圖改編自蕅益大師《選佛譜》，由明末清初著名木版年畫作坊「王君甫」製作，具有極高的藝術價值。

五、鹿港振榮行天公燈座、七娘媽亭：由高齡93歲的許璧還女師傅親手糊製，復刻台南米街紙行彩印《吉慶有餘》斗方及台北迪化街花紙，展現台灣傳統節慶的熱鬧氛圍。六、傳統套色版畫專業印刷桌體驗：展覽特別設置體驗區，重現昔日米街年畫作坊的場景，讓觀眾親身體驗套色版畫的製作過程。此印刷桌源於知名紅星翁倩玉小姐於2001年率領日本NHK電視台團隊來台，錄製個人版畫創作生命史的紀錄片，特別委請台南市著名版畫家潘元石、學者楊永智共同策畫，並請王泉盈紙莊傳承人王孝吉師傅回憶兒時記憶，復刻清代自福建泉州石獅祖傳的木桌台，在經過鹿港藝美木彫坊趙金鐘師傅的巧手加固，重現江湖。

七、紀念章集圖活動：配合觀音佛誕與保生大帝春祭大典，特別委託彰化市橡皮章名手顧玉貞師傅重摹精刻清末泉州南安八仙弄墨線紋樣，南極仙翁、梅花鹿、仙鶴及春分紀念章，歡迎民眾蒞臨集圖，與神佛結緣。

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」不僅是一場視覺饗宴，更是一次深入了解台灣及亞洲傳統版畫文化的難得機會，歡迎各界人士踴躍參觀，共同感受版畫藝術的魅力。

神禡擷英-楊永智版印收藏特展展覽日期2025年3月14日至30日，展覽地點在台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮觀興學苑（台南市北區成功路86號），展覽時間每日上午9：30至下午4：30；楊永智老師專題講座：《芳華兩岸品年畫》2025年3月16日（日）上午10時許。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淺眠且難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

種樹護地球！新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動　偕林業署邀民眾織綠網拚減碳

林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木　分享挖植穴等撇步

固碳植樹永續地球　台水六區植樹響應綠化

有喝有保庇！　台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

崑大視訊系綻放豐沛創作能量　第10屆青春有影大學盃獲5獎

不實謠言操作成政治攻擊工具　陳亭妃：團結民主專注正面與良善

桃園環保局長懸缺1個月　立法院議政博物館長顏己喨3／14接任

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

4萬紫斑蝶飛越國3　林內路段緊急封閉

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

種樹護地球！新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動　偕林業署邀民眾織綠網拚減碳

林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木　分享挖植穴等撇步

固碳植樹永續地球　台水六區植樹響應綠化

有喝有保庇！　台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

崑大視訊系綻放豐沛創作能量　第10屆青春有影大學盃獲5獎

不實謠言操作成政治攻擊工具　陳亭妃：團結民主專注正面與良善

桃園環保局長懸缺1個月　立法院議政博物館長顏己喨3／14接任

GD《TOO BAD》MV同款飛行員眼鏡神到了　私下愛底片機成潮人必收清單

公投綁罷免　國民黨掩耳盜鈴

金賽綸7億「冷血討債信」曝！　韓媒：金秀賢聘總統級律師恐嚇

巨乳容易得乳癌？　江坤俊：胸部緻密才是關鍵

冷氣團強度升級恐成寒流　專家：低溫10度以下

今起防「雷雨冰雹」炸3天　週日強冷氣團來襲探14℃

通膨、CPI數據亮眼！美股收紅　輝達漲逾6％、台積電ADR漲3.6％

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

快訊／Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

動作遊戲《零秒》搶先開放試玩　「時間暫停」對抗敵人

【偶包超重】寶寶哭鬧中...見鏡頭在拍秒冷靜露出微笑

地方熱門新聞

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕展現風華

固碳植樹永續地球台水六區植樹響應綠化

新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動

崑大視訊系第10屆青春有影大學盃獲5獎

林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木

不實謠言成政治攻擊工具陳亭妃團結民主專注正面與良善

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

張善政下週率團赴新加坡考察

桃園新任環保局長顏己喨3/14上任

台南二空園區孫文銅像豐富眷村文化展示內涵

更多熱門

相關新聞

汐止大同分館「在地知識學專區」啟用

汐止大同分館「在地知識學專區」啟用

小朋友體驗買東西用秤來秤重量，用算盤結帳，還有撥打轉盤電話，2月21日為「世界母語日」，新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」於今（20日）正式啟用，並邀請小朋友參觀「汐止水城的流年與光華」特展，同時聽汐止在地臺語故事，讓孩子們用聽、說、玩、做的方式，從生活化的閱讀過程中親近臺語，同時來趟家鄉的文化之旅。

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

11歲收藏家拒天價交換　要拍賣簽名卡

11歲收藏家拒天價交換　要拍賣簽名卡

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

《PTCGP》全新卡包時空激鬥登場

《PTCGP》全新卡包時空激鬥登場

關鍵字：

楊永智版印收藏特展

讀者迴響

熱門新聞

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」

即／23:27花蓮縣卓溪鄉規模4.4地震　最大震度3級

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

屏東男在家與朋友喝酒　遭女友人攻擊當場死亡

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳

營養師：睡前少碰「3種食物」避免睡不著

金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」恐遭刪減下車

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面