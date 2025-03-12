「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

▲版印藝術家楊永智先生畢生致力於傳統版畫研究與推廣，今年3月14日起至3月23日將於台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

版印藝術家楊永智先生畢生致力於傳統版畫研究與推廣，今年3月14日起至3月23日將於台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」，展出其30年來蒐集、研究的108件珍貴古印版、復刻版及新舊印本，帶領觀眾一窺台灣及亞洲各地傳統版畫的精髓。



楊永智先生回顧30年來，先後師承洪敏麟教授、潘元石執行長，並受到陳奇祿、黃才郎等多位師友的鼓勵，踏遍台灣、中國、日本、韓國、英國、法國、馬來西亞、新加坡等地，深入考察各地木版年畫與手工造紙的歷史與現況。

本次特展精選「仙佛慈悲」、「吉祥獻瑞」、「神道設教」三大主題，展現版畫豐富的文化意涵與藝術價值。

展覽亮點包括：一、慈濟祖廟保生大帝神禡印版：與台南市祀典興濟宮、彰化市南瑤宮媽祖神禡相互輝映，展現台灣民間信仰的蓬勃生命力。二、萬華觀音軸稀見紙本：精選7幅展出，提供檢視兩岸敬佛禮神的謀圖與時俱進。三、福州湧泉禪寺、南京金陵刻經處經版：重現明清以來佛教梵文漢譯的巨幅掛圖，讓觀眾得以一睹佛教藝術的莊嚴與精緻。四、板藏湧泉寺《佛陀成道圖》：此圖改編自蕅益大師《選佛譜》，由明末清初著名木版年畫作坊「王君甫」製作，具有極高的藝術價值。

五、鹿港振榮行天公燈座、七娘媽亭：由高齡93歲的許璧還女師傅親手糊製，復刻台南米街紙行彩印《吉慶有餘》斗方及台北迪化街花紙，展現台灣傳統節慶的熱鬧氛圍。六、傳統套色版畫專業印刷桌體驗：展覽特別設置體驗區，重現昔日米街年畫作坊的場景，讓觀眾親身體驗套色版畫的製作過程。此印刷桌源於知名紅星翁倩玉小姐於2001年率領日本NHK電視台團隊來台，錄製個人版畫創作生命史的紀錄片，特別委請台南市著名版畫家潘元石、學者楊永智共同策畫，並請王泉盈紙莊傳承人王孝吉師傅回憶兒時記憶，復刻清代自福建泉州石獅祖傳的木桌台，在經過鹿港藝美木彫坊趙金鐘師傅的巧手加固，重現江湖。

七、紀念章集圖活動：配合觀音佛誕與保生大帝春祭大典，特別委託彰化市橡皮章名手顧玉貞師傅重摹精刻清末泉州南安八仙弄墨線紋樣，南極仙翁、梅花鹿、仙鶴及春分紀念章，歡迎民眾蒞臨集圖，與神佛結緣。

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」不僅是一場視覺饗宴，更是一次深入了解台灣及亞洲傳統版畫文化的難得機會，歡迎各界人士踴躍參觀，共同感受版畫藝術的魅力。

神禡擷英-楊永智版印收藏特展展覽日期2025年3月14日至30日，展覽地點在台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮觀興學苑（台南市北區成功路86號），展覽時間每日上午9：30至下午4：30；楊永智老師專題講座：《芳華兩岸品年畫》2025年3月16日（日）上午10時許。