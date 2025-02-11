1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

▲新南威爾斯州「1號」摩托車車牌預估拍賣逾百萬澳幣。（圖／翻攝collectingcars.com）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一張罕見的古董車牌即將公開拍賣，專家們預測，屆時不僅將會競爭激烈，最終落槌的拍賣價格，可能還會飆破100萬澳幣（約新台幣2062萬元）。

「Collecting Cars」專門從事經典、性能與收藏車款銷售，該平台宣布即將拍賣新南威爾斯州（NSW）的「1號」摩托車車牌，其歷史可以追溯到1918年，設計是罕見的黑白配色，上次公開出售是在2018年，當時價格據信至少就有50萬澳幣（約新台幣1030萬元）。

「Collecting Cars」亞太地區負責人哈雷特（Lee Hallett）說，「這是一個難得的機會，以保存澳洲摩托車史的一部分。如果你是一名欣賞歷史的摩托車愛好者，1號車牌將是一款終極配件。」

▲古董車牌成為摩托車玩家及收藏家的珍品。（示意圖／CFP）



《澳洲新聞》報導，在車牌收藏界裡，號碼越小、價格越高，其中「個位數」古董車牌很少易手，公開拍賣的次數又更少了。該媒體更形容，新南威爾斯州的「1號」摩托車車牌，不僅是澳洲最令人垂涎的摩托車車牌，也是愛好者的最珍貴收藏品之一。

至於新南威爾斯州的「1號」汽車車牌，2024年初以超過1150萬澳幣（約新台幣2.3億元）的價格出售，打破該國先前的車牌銷售紀錄。哈雷特也直言，「澳洲古董車牌市場，已經成為許多收藏家眼中一個蓬勃發展的資產類別。」