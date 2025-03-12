新北賓利迴轉遭重機撞屁股！保險桿+燈組毀了　車主：有全險

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區莒光路10日下午發生一起車禍，一輛市價1780萬元的賓利Continental GT Speed雙門跑車，當時正從路邊停車格迴轉，未料一輛市價14萬元Yamaha R15重機直行時閃避不及，與賓利發生碰撞，導致21歲重機騎士手腳擦傷，所幸送醫後無大礙。警方獲報到場處理，確認雙方駕駛均無酒駕，事故責任仍待進一步釐清。

▲普重機R15追撞賓利車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，35歲白姓男子駕駛賓利跑車，當時停放於莒光路路邊，準備迴轉往中山路方向行駛，未料正當轉向時，21歲陸姓男子騎乘Yamaha R15重機沿莒光路直行，疑因車速過快閃避不及，直接撞上賓利車側。事故發生後，陸男手腳擦傷，救護人員到場將其送往亞東醫院治療，白男則未受傷。

警方指出，事故發生後，雙方駕駛均配合處理，經酒測確認數值皆為0。由於賓利跑車市價高達1780萬元，車損維修費恐不菲，白男雖然表示不清楚具體費用，但坦言「應該很貴」，所幸已投保全額保險，並不擔心後續維修問題。警方目前已完成現場測繪與監視器調閱，後續將依據相關交通法規釐清肇事責任。

▼普重機R15追撞賓利車，騎士當場慘摔在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼賓利車後保桿及燈組嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼普重機R15追撞賓利車 。（圖／記者陳以昇翻攝）