「燒柴煮洗澡水」釀火警害死兒！台中婦自責需看診　法官給緩刑

▲台中一名劉女煮洗澡水，釀住家、工廠發生嚴重火警。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2023年台中市神岡區一間住家混合工廠發生火警，釀王家次子燒成焦屍。檢警查出，王母劉女在灶台燒柴煮水，未注意火勢有無熄滅，6個小時後，餘燼火種將木材堆點燃才釀火警。地院審酌，劉女坦承犯行、痛失愛子，家屬均不追究，依過失致死判8月徒刑、緩刑3年，執行100小時勞務。

▲2023年台中神岡工廠大火，一名王男被燒成焦屍。（圖／ETtoday資料照）



檢方查，王家包含阿嬤、媽媽劉女、2名兒子以及1名女兒，住在爸爸的住家、工廠混合房屋內，2023年11月17日清晨4時許，劉女（48歲）發現屋外空地木材堆起火，連忙叫醒其餘4人，惟王家次子來不及逃生，遭火勢吞噬，全身燒成碳化死亡，女兒也遭灼傷。

劉女在前一日傍晚17時至晚間22時左右，在該屋南側的灶台燒柴煮水，疑似為供洗澡之用，疏未注意確實熄滅，導致約6小時後，灶台內燃燒木材之餘燼火種延燒至旁邊空地木材堆，因而引起火勢。

台中地院審酌，劉女燒柴煮水，本應注意使用完畢後，是否柴火有燃盡，未燒盡應熄滅，該案導致王男死亡。考量劉女坦承犯行、態度尚佳，且王男為劉女之子，歷經喪子之痛，甚至需看診，其餘家屬不追究責任，工廠部分有和解意願，判有期徒刑8月，緩刑3年、進行100小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。