陸第一座商業航太發射場再次發射成功　「千帆」衛星組一箭18星入軌

▲大陸海南商業航天發射場一號發射工位首次完成發射衛星任務。（圖／翻攝中新網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸航太科技持續發展，位於海南的第一座商業航天（航太，下同）發射場今（12）日凌晨由長征八號運載火箭將18顆「千帆星座」網路通訊衛星成功發射，送入預定軌道。這不僅是海南商業航天發射場一號發射工位的「首秀」，也代表海南商業航天發射場形成雙工位發射能力。

《光明網》報導，此次任務是商業星座公司和商業航天發射場首次協同運作，中國商業航天產業鏈成功開啓新的應用實踐。目前，海南商業航天發射場正全力推進二期項目建設。

海南商業航天發射場曾於2024年11月30日時，利用二號發射工位首發成功。此次執行發射任務的一號發射工位，是長征八號系列運載火箭的適用工位。

公開資訊顯示，一號發射工位高度達83公尺，採用模塊化鋼結構設計，並首次採用地面導流錐雙向實行地面排導噴水以降溫降噪。至於火箭遠距離測發控方式、改進型「三垂」測發模式，讓一號發射工位具備「7天發射、7天恢復」的快速測發能力，可滿足未來高密度發射需求。

此次成功發射的千帆星座衛星組由上海垣信衛星科技有限公司建設營運，未來將形成1.4萬顆低軌衛星組網的架構，也是大陸計劃中的第二個低軌大型衞星鏈，完成後將為大陸網路電信用戶提供更廣泛且高品質的通信及寬頻網路等服務。