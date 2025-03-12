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4大速食店新品懶人包！麥當勞推草莓可可冰炫風、漢堡王有草莓堡

▲▼麥當勞2025年草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲速食店本周新品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

4大速食品牌本周都推出新品，包括麥當勞草莓季今天開跑，有全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」等；漢堡王則推3款草莓漢堡，期間限定，售完為止。 《ETtoday新聞雲》整理嚐鮮懶人包，供讀者參考。

▲▼麥當勞「草莓脆可可冰炫風」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞推出全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」。

▲▼麥當勞「草莓氣泡飲」。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞草莓季開跑，今年推出3款草莓品項，有全新限定「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬搭配酥脆巧克力威化脆片，再加入奶香濃郁的冰淇淋攪拌均勻，打造酸甜滋味還有爽脆口感，單點售價69元；新飲品「草莓氣泡飲」同樣以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，清涼又消暑，單點售價43元。

▲▼麥當勞「草莓優格雙餡派」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「草莓優格雙餡派」回歸。

還有超人氣「草莓優格雙餡派」重磅回歸，選用粉嫩的粉紅色派皮搭配滑順優格結合草莓果醬的酸甜內餡，香氣十足，單點50元，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲▼達美樂推「熔岩可可馬芬」。（圖／業者提供）

▲達美樂推「熔岩可可馬芬」。（圖／業者提供，下同）

●達美樂
搶攻白色情人節商機，達美樂推出全新「熔岩可可馬芬」，把可可火山披薩中的香濃可可醬變身成爆漿熔岩，熱熱吃每一口都能吃到濃郁絲滑可可醬，並推出「時尚黑限定包裝寶盒」盛裝，即日起正式開賣，每個79元，3入組199元、6入組369元，最低可享78折優惠，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客推新聯名「私房紅燒牛比薩獨享餐」、「私房紅燒牛獨享燉飯」。（圖／業者提供）

▲必勝客推新聯名「私房紅燒牛獨享系列」。

●必勝客
必勝客本周再度攜手米其林名店「富錦樹台菜香檳」及旗下「民生輝溫體牛肉鍋」合作，聯手打造全新「私房紅燒牛獨享系列」，「私房紅燒牛獨享比薩」嚴選星級主廚監製的「紅燒牛肉片」，把鮮嫩牛後腿肉以牛油及多種辛香料大火煸炒逼出香氣後結合醬香，再加入莫札瑞拉起司，最後放進洋蔥、番茄、蔥花點綴，香氣十足，「私房紅燒牛比薩獨享餐」原價354元，嚐鮮優惠價249元，享7折優惠，還附有3份副食及1瓶飲料。

「私房紅燒牛獨享燉飯」則以燉飯及蒜香清炒醬為基底，放進紅燒牛肉片搭配洋蔥、番茄與花椰菜，打造多層次美味，並以獨家212℃高溫紙包封烤技術鎖住肉香、食材與醬汁的精華，單點209元，升級套餐+25元。以上新品即日起於官網、PK APP、外送平台foodpanda限量開賣。

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王祭出白色情人節限定「草莓漢堡」，其中，「草莓雙牛堡」是雙層牛肉片夾著微融起士片及草莓醬，再舖上生菜，打造多層次口感，單點售價129元；還有加碼大片肉的「草莓重磅雙牛堡」，搭配加量起士片及生菜，飽足感十足，單點售價229元；「草莓烤腿堡」是火烤無骨雞腿排與鮮甜草莓醬的組合，單點售價119元，即日起至3月16日限時開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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