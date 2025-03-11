台東環保局推動環評制度宣導　預防開發負面影響

▲台東環保局推動環評制度宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾對環境影響評估制度的認識，台東縣環境保護局製作「民眾參與宣導簡報」，並透過公開說明會進行宣導，希望協助民眾理解環評程序，落實公民參與權利。詳細資訊可至台東縣環保局官方網站（https://ttepb.taitung.gov.tw/）點選「教育與衛生推動/表單下載」查閱。

台東縣政府表示，環評制度旨在對各類開發行為進行事前評估，以預防並減輕可能對環境造成的負面影響。為推動聯合國永續發展目標（SDGs），促進和平、多元社會，並落實台東的永續發展，縣府致力於確保開發行為與環境保護之間的平衡。透過提升環評的透明度與公正性，讓利害關係人有機會參與並表達意見，共同維護台東的自然環境與經濟發展。

台東縣環保局提醒，民眾若想查詢環評相關會議資訊與記錄，或參與環評審查會議，可利用「環境部環評書件查詢系統」查詢公告及相關書件。該系統提供各級主管機關7日內預定召開的「環評相關會議」，以及10日內開發單位或目的事業主管機關預定舉辦的「說明會或公聽會」，內容包含時間、地點及相關資料。民眾若欲旁聽會議，須於會議前一天提出申請，並遵守相關規定。

此外，台東環保局官方網站也提供環評相關表單，包含開發單位、目的事業主管機關及民眾可使用的各類文件，並設有環評常見問答專區，以增進資訊完整性與正確性，歡迎民眾多加利用，以更全面了解環評制度與流程。