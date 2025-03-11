「看風水給紅包」老翁臨櫃領光存款　台東警方即時阻詐

▲老翁臨櫃提款險遭詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市一名高齡男子日前前往大同路郵局，一口氣提領帳戶內所有存款，因提領金額龐大且用途不明，引起郵局行員警覺，立即通報警方協助，成功避免可能的詐騙案件。

據了解，當時該名老翁至郵局準備提領存款，行員在辦理過程中主動關心其提款用途。起初，老翁聲稱這筆錢將用於支付工程款項，但行員察覺其言詞有所遲疑，內心警鈴大作，懷疑可能涉及詐騙，於是立刻通知警方前來協助。

警方抵達後進一步詢問，老翁隨即改口表示這筆錢是要用來請人看風水並包紅包。由於說法前後不一，警方開始調查其近期帳戶交易紀錄，發現該名老翁在年初也曾提領大筆款項，但他本人卻完全沒有印象。警方隨後聯繫家屬，得知老翁時常有記憶混亂的情況，恐遭詐騙集團鎖定。

經過警方耐心勸說與分析，老翁才恍然大悟，驚覺自己可能落入詐騙陷阱，最終決定取消提款，成功保住積蓄。考量到老翁的安全，警方隨後護送其返家休息，並提醒家屬加強留意，以防再次受騙。

台東警察分局提醒，詐騙集團手法層出不窮，特別是針對年長者，家屬應多加關心並提高警覺，避免長輩因一時不察而遭詐。若發現可疑情況，可隨時撥打110報警求助，以確保財產與人身安全。