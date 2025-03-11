彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

▲蔡男遭誤砍未提出傷害告訴，但林男恐嚇逼簽借據，遭彰化地院判刑10個月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣一名林姓女子與姊姊吵架，但姊姊男友勸架時，不小心打到她，她氣得找林姓老闆幫她出頭，雙方人馬相約談判。不料，林姓老闆帶人趕赴現場時，竟認錯人，持西瓜刀砍傷一名帶妻小出來抓寶可夢的蔡姓路人。蔡姓男子無辜被砍，要求林姓老闆賠償，但林認為這件事是因林女姊姊及其男友而起，應由2人賠償，因此強迫2人簽下50萬借據。彰化地院審理後，依共同犯恐嚇得利罪，判處有期徒刑10個月。

根據判決書，林姓姊妹2021年10月因細故爭執，姊姊男友拉開2人，期間不慎打到妹妹。妹妹心生不滿，找來林姓老闆替她出頭，雙方相約在大城鄉某宮廟見面，未料各自糾眾途中，林姓老闆誤把帶妻子、小孩上街抓寶可夢的蔡男當成是對方的幫手，進而持西瓜刀砍傷對方右臂，導致蔡男住院。

蔡男要求賠償醫藥費，但林姓老闆認為整件事的源頭是林姓姊姊及其男友，因此約情侶倆到自家工廠，並拉下鐵門，仗著人多勢眾，索取10萬元賠償金才放人。不過，蔡姓傷者的母親認為要賠償50萬元才夠，因此林姓老闆又找來情侶倆，以同樣手法要求2人寫下50萬元借據，否則就不放人。

林姊男友表示，當時林姓老闆及其員工共10多人在場，問他「人是不是你叫的？」他回答「不是」，對方隨即怒斥「還要騙？」隨即拿起拖鞋打他左臉2、3下，逼他承認蔡男是他叫來的，還說事情起因都是他，要他一肩杠下，並打給蔡姓傷者尋求私下和解。

林姊男友回憶，他講完電話後，一旁的人起身揮拳打他左臉，其他人也過來壓制並毆打，但他當時為了保護女友，就只能乖乖趴在她身上。後來不知道誰喊「好了」，眾人才停手。之後，林姓老闆拿出空白的汽車讓渡書，叫他簽名，若不簽不能離開，「當時在場人都在看我，我只好簽名、蓋手印，之後我就離開。」

彰化地院認為，林姓老闆為員工出氣，之後懷疑蔡姓路人是對方找來助勢，因此將對方砍傷，最後卻要林姓姊姊及其男友為事件負全責，還找來眾多員工逼迫、毆打，甚至拉下工廠鐵門，因此近日依共同犯恐嚇得利罪，判處林姓老闆有期徒刑10個月。全案仍可上訴。