賴清德親訪軍聞社、青報：抵禦無煙硝攻勢　重要性不低於三軍部隊

▲總統賴清德親訪軍聞社，由軍聞社長王智平陪同。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德11日前往國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社時表示，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣，「各位正是抵禦此類攻勢的主力，重要性不低於三軍主戰部隊」。

賴清德表示，今天是他第一次到文化營區，軍聞社及青年日報社都是報導軍事新聞、宣導國防施政的重要單位。他感謝每一位同仁的辛苦付出，「謝謝你們將國軍堅強的戰力、堅毅的精神，透過攝影機、照相機，以生動的文字和影片，呈現在國人面前」。

▼總統賴清德親訪青年日報，由青年日報社長謝忠杰陪同。（圖／總統府提供）



賴清德強調，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣，「各位正是抵禦此類攻勢的主力，重要性不低於三軍主戰部隊」。

賴清德說，面對中共不斷對台灣進行統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，他感謝軍聞社及青年日報社，都在第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制。

賴清德表示，因為大家的努力，讓國人感受到「國軍就在身邊」，有效傳遞全民國防的正確觀念，提升大家對國軍和國家安全的信心；同時也向世界展現我們守護國家的決心，他相信，這就是最強大的嚇阻力量。

賴清德說，期待大家繼續以專業，說國軍的故事，傳遞台灣對民主自由的堅持；更要發揮新聞文宣作戰的能力，以及戰略溝通效能，來凝聚國人共識，主導認知戰場，達到提升國軍整體戰力的目標。

▼總統賴清德親訪軍聞社、青年日報。（圖／總統府提供）

