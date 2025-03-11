破色戒被除籍！泰僧人爆「激戰女弟子」極樂雙修　73歲圓寂

▲ 阿馬羅被泰國佛教管理機構除名。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國備受爭議的僧侶阿馬羅（Yantra Amaro）近日於美國加州的寺院圓寂，享壽73歲。他生前因捲入多起性醜聞，被泰國僧伽最高委員會（Sangha Supreme Council）剝奪僧籍，卻拒絕接受裁決，流亡美國後仍以僧人身份活動。死訊傳出後，支持者紛紛在社群平台哀悼。

根據《每日星報》，阿馬羅的俗名為拉翁蘇瓦（Winai La-ongsuwa），1956年出生於泰國那空是貪瑪叻府，1974年出家，法號意為「遠離慾望之人」。

然而他在1994年被爆與多名女弟子發生關係，其中第4名女性還帶著一名小女孩現身，聲稱是她和阿馬羅生下的私生女，提議驗DNA鑑定親子關係，並秀出兩人的夫妻生活照。且除性醜聞以外，阿馬羅還被控將信眾捐款用於澳洲及紐西蘭的情色場所。

種種指控導致泰國僧伽最高委員會決定將他逐出佛門，但他拒絕接受，始終稱自己仍是僧人，穿著類似僧侶的長袍，後來流亡到美國加州埃斯孔迪多（Escondido）創立寺院，直到2014年泰國對相關刑事指控時效過期前都居住於此，擁有一票美國、泰國信徒追隨。

加州善那達蘭寺（Sunnataram California Monastery）11日在臉書發表簡短聲明，宣布阿馬羅圓寂的消息，「我們向證得涅槃的尊者致哀」，但未透露詳情。消息傳出後，信眾紛紛留言表達哀悼之情，盼他能夠安息。另據泰媒報導，阿馬羅的家屬也正安排將其遺體運回家鄉，在當地舉行宗教儀式。