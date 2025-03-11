中國女找同鄉搬家　竟遭囚禁強吻「硬拖上床」！她大喊1句話逃脫

▲中國一名女子在新加坡搬家時，遭男同鄉強吻。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

中國一名女子在新加坡工作一個月，因計畫搬家將行李寄放在樓下男性同鄉家中，豈料女子進入房間後，對方竟鎖門強吻她，甚至試圖將她拖上床。女子奮力掙扎，大喊「這樣做是犯法的」，對方才鬆手，她隨即逃離並報警。警方證實接獲報案，48歲男子因涉嫌非禮被捕，案件仍在調查中。

綜合外媒報導，38歲張姓女受害人來自山東，她在2月11日抵達新加坡後，租下芽籠一間公寓宿舍，並結識住在樓下、從事建築業的中國男子。近日，張女因換新工作，需要尋找新住處，於是她便詢問男鄰居是否能讓她暫時將行李存放在對方的家。這名男性同鄉爽快答應，並約她於3月10日早上查看房間空間。

張女在當天上午8時30分按約前往，對方稱門沒鎖，讓她直接進入，不料張女卻發現男子正躺在床上，房內燈光昏暗。對方起身開燈，示意她坐在床邊沙發，隨後說「妳身材很好，可以在新加坡找個伴侶」，然後下秒就突然鎖門，捧住她的臉強吻，甚至試圖將她拖到床上。張女奮力掙脫，大聲喊道「你這樣做是犯法的」，男子才鬆手，而張女則趁機逃回自己房間。

回到房間後，張女感到極度噁心，刷了2遍牙，並發消息質問對方，要求道歉。然而，對方僅回了一句「對不起」，就迅速撤回訊息，令張女懷疑對方刻意刪除證據。起初，張女不打算報警，但她越想越氣憤，經朋友提醒事件嚴重性後，於上午10時撥通警局電話。

不一會，7、8名警員迅速來到現場為張女錄口供，並將她事發時身穿的黃色長裙帶走，作為證物。警方表示，涉事男子的行為可能涉及嚴重犯罪，目前全案仍在調查中。

張女則透露，她目前居住的宿舍環境惡劣，每月需繳交450元新幣（約新台幣1.1萬元）的租金，卻需與5名中國和緬甸籍女性共住一室，廁所還必須和整層住戶共用，房門也無法上鎖，令她缺乏安全感。張女表示自己入住前並未見過房間照片，抵達後本想退租，但房東拒絕退還1000元人民幣（約新台幣4531元）的押金，因此她只能無奈接受，如今發生了這樣的事，令她更想搬離。