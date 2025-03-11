美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

▲中國外交部發言人毛寧10日回應，美國擬對中國船隻徵收停靠費。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國日前傳出，擬對中國建造的貨櫃船，加徵額外的港口停靠費，引起中國政府多次表達不滿。中國外交部發言人毛寧10日在舉行例行記者會上，對此再次回應，對中國船隻徵收停靠費，「最終也無法振興美國的造船業。」

據《澎湃新聞》報導，一名記者向毛寧提問，據報道，美國正在考慮，對在中國建造或註冊的船隻，徵收港口停靠費，「請問中方有何評論？」毛寧表示，「此前，我們已經就相關問題闡述了立場。」

▲多家陸媒指出，若美國政府執行此提案，將打擊到大陸造船業。（圖為快桅集團的貨船／CFP）

毛寧重申，「徵收港口費、對貨物裝卸設備加徵關稅，這一類的措施損人害己，推高全球的海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。」

毛寧強調，「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衛自身的合法權益。」

美國政府預計在3月24日舉行公開聽證會，港口費計劃目前只是一個提案，但如果按照目前的書面計畫來實施，航運諮詢公司Linerlytica警告，「擬議對停靠美國港口的中國船隻徵稅，可能會引發，將中國製造的船隻從美國貿易中撤出，這將在未來幾個月造成廣泛的中斷。」

報導分析指出，該法案若真的生效，將重創中國造船業，以及美國線的貨櫃運輸。