高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

▲吳男拿刀刺殺鄰居夫妻，一審被法院判處死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市63歲吳龍滿2023年因嫌樓上鄰居夫妻太吵，竟拿刀在2名幼童眼前將鄰居夫妻殺死。高雄地院合議庭審理，認為吳男預謀殺人且手段殘忍，開庭時還對鑑定人員、死者家屬嗆聲，顯見毫無悔意，無教化可能，審酌後判處吳男死刑，也是自去年9月死刑釋憲後，一審法院做出死刑判決的首例。

事件發生在2023年9月15日上午7點多，吳龍滿居住在高雄苓雅區某大樓13樓，他不滿14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓，由於當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，他上樓後直接闖入屋裡，並在2名孩子眼前將羅男及蔡女砍死。

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊爸媽被殺了，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

案件原本排定由國民法官審理，但死者家屬擔心2名幼童受2度傷害，因此聲請改依一般程序審理。高雄地院合議庭審理案情，吳龍滿預謀殺人，且犯罪事實明確，但吳男卻在偵查時堅定行使緘默權、明確否認犯行，在醫院接受鑑定及庭審時，也對鑑定人員、死者家屬嗆聲，顯見毫無悔意。

高雄地院合議庭指出，根據調查及醫院鑑定報告，顯示吳男沒有無雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，加上沒有其他刑法所定減刑條件適用，考量吳男犯後毫無悔意，無更生教化及再社會化可能，法官一致決判處吳男死刑、褫奪公權終身。這次判決是自去年9月死刑釋憲後，一審做出死刑判決的首例。