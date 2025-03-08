SHERO電影院探討女性生命與社會變遷　體現性別平等與女力崛起

▲台南市家庭教育中心攜手台南市性別平等促進會及鹽水國小，於3月舉辦2場SHERO電影院活動，透過電影作品展現女性的生命歷程與社會變遷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應3月8日國際婦女節，台南市家庭教育中心攜手台南市性別平等促進會及鹽水國小，於3月舉辦2場SHERO電影院活動，透過電影作品展現女性的生命歷程與社會變遷。

教育局副局長楊智雄及林谷達專門委員分別到場，肯定民間團體與政府單位相互合作宣傳性別教育，今年的影片選映了國片《孤味》，該片細膩呈現女性在家庭與社會中的角色轉變，並引發觀眾對性別議題的深刻共鳴。

市長黃偉哲強調，台南市在推動性別友善政策方面始終走在前端，並藉由教育與宣導措施，積極實現性別平等，讓市民能在公平的環境中自由發展。此次SHERO電影院活動，除了電影放映外，還安排了性別平等法律講座與映後討論，邀請專業人士幫助觀眾進一步了解性別平等法律，提升對性別正義的認識與實踐。

鄭新輝局長指出，《孤味》電影中的家庭故事，觸及了傳統社會中女性情感的艱難掙扎，許多情節都與觀眾產生共鳴，顯示出家庭生活中的相互理解與同理心的重要性。此次活動共吸引約400人次參與，感謝曾靖雯律師與陳琪苗律師於映後進行討論，深入解讀性別平等三法的修法重點，並透過實務案例，幫助民眾將法律知識融入日常生活。

此次活動分別在大遠百威秀影城及永成戲院舉行，特別是永成戲院，這座歷史悠久的戲院在其富有文化氛圍的場地中放映具有台灣特色的女力電影，使觀眾在懷舊氛圍中反思性別角色與家庭責任的演變，為活動增添了更多意義。

3月7日溪南場次報名一開放便迅速滿額，吸引許多民眾，特別是夫妻共同來觀看電影並討論性別平等議題。教育局林谷達專門委員表示，看到如此踴躍的反應感到欣慰，並強調此活動不僅是電影放映，更是促進家庭價值觀對話的重要契機。

教育局副局長楊智雄3月8日前往永成戲院參與活動，並表示，SHERO電影院藉由影像傳遞性別平等理念，讓愛、尊重與包容成為日常生活的一部分，也肯定電影賞析加深性別平權意識，促家庭共同成長。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，去年SHERO電影院播映的《油麻菜籽》獲得了極大的迴響，當時的性別比例幾乎均衡，顯示出社會對性別平等問題的高度關注。今年，該活動繼續舉辦，並擴大至溪南、溪北兩地辦理，特別選址於鹽水的永成戲院，這一充滿歷史文化的場所，讓大家能夠在電影與討論的共同促進下，深化對性別議題的認識，並激發世代之間的對話，攜手共同建構更加友善平等的社會環境。