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世新大學校長率師長團拜訪兩日本姐妹校　提升學生交流機會

▲ 目白大學校長太原孝英（右）致贈校內合作工藝品表示情誼。（圖／世新大學提供）

▲ 目白大學校長太原孝英（右）致贈校內合作工藝品表示情誼。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學國際交流量能豐富，共有全球姐妹校逾70所，推展各項學術合作；除持續與各多學校締結姐妹校契約外，原合作學校也積極交流，共同規劃更多師生相互學習機會，3月6日至7日，由陳清河校長率師長團拜訪日本目白大學與國學院大學，促進雙向合作情誼。

▲ 目白大學與世新大學雙校師長團合影，以兩國旗象徵國際友誼。（圖／世新大學提供）

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▲ 目白大學與世新大學雙校師長團合影，以兩國旗象徵國際友誼。

為了讓師生能有豐富增廣見聞機會，同時累積實務及理論相結合的學習，世新大學相當重視國際交流事務，姊妹校分布亞洲、歐洲、美洲，計有70逾所持續增加中，努力拓展豐富資源給予學生以世新為基石、以世界為場域的學習機會，當然相當重視與以議定姐妹校的情誼，本次由陳清河校長率賴正能副校長兼教務長、林恒志副校長兼社會資源發展中心執行長、呂慧芳主任秘書、日本語文學系潘心瑩副教授與林雪貞助理教授共同前往兩所學校交流，說明世新大學近年新課程方向與實務設備等，面對面向姐妹校說明學生交流的學習益處。

▲ 目白大學傳播學院老師帶領師長團參訪校內攝影棚，交流傳播學院教學事宜。（圖／世新大學提供）

▲ 目白大學傳播學院老師帶領師長團參訪校內攝影棚，交流傳播學院教學事宜。

本次交流為雙方校相當重視且難得機會，兩校皆由校長（目白大學校長太原孝英、國學院大學校長針本正行）帶領負責國際交流抑或特殊特色課程相關師長出席。目白大學（Mejiro University）方面，近十年來皆有交換生訪日或來台學習，兩校互動頻繁；因了解世新大學在傳播教育的專業，更安排了2018年方設立的傳播學院師長一同交流，盼能了解世新於傳播領域的教學心得與新興導入AI概念的課程設計，雙方皆有相當收穫。

▲ 世新大學校長陳清河致贈本校紀念品與台灣伴手禮予國學院大學校長針本正行，期許未來更多交流計畫。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）致贈本校紀念品與台灣伴手禮予國學院大學校長針本正行，期許未來更多交流計畫。

國學院大學（Kokugakuin University）方面，是日本最早與本校簽約的夥伴學校，自成嘉玲榮譽董事長擔任校長期間便立下合約，成為有25年情誼的重要夥伴，歷經新冠疫情後仍能重啟交流，更顯難得。透過特色的「K-STEP計畫」（Kokugakuin Short-Term Exchange Program）讓世新學生可以前往學習，本次交流更安排值交換期間的在學生：圖傳系柯詠心與英語系陳祐萱為師長導覽校園並分享所見所學，成為世新大學積極推廣國際交流的重要見證。

▲ 國學院大學、世新大學雙校師長一起討論課程交流，分享課程規劃與學習事務。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河致贈本校紀念品與台灣伴手禮予國學院大學校長針本正行，期許未來更多交流計畫。

此次拜訪行，由教務長賴正能與曾任法學院長的副校長林恒志，對於課程改造與不同科系與傳播領域結合的方向進行完整說明，並由口譯專業享譽業界的林雪貞老師協助雙方會談，讓兩所姐妹校在溝通無礙的狀況下，更加理解世新大學特色課程設計，如：AI五哩路融入課程思維或系所實務課程產學結合等，創造高度國際交換生的實質學習意義，也讓兩校對於世新大學的課務與生活安排相當有信心，期待雙方拓展更多互動機會，校長陳清河也在會談中邀請兩校於2026年世新大學喜迎70週年生日時，一同抵台參與校慶，為雙方友好關係再添情誼。

▲ 世新大學交換生圖傳系柯詠心與英語系陳祐萱帶領師長參訪校內博物館，也分享學習生活，展現實質交流學習意義。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學交換生圖傳系柯詠心與英語系陳祐萱帶領師長參訪校內博物館，也分享學習生活，展現實質交流學習意義。

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