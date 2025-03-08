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網紅翻車！直播賣違禁品法辦　再爆欠租半年

天峰疑似在直播中吸毒拉K，民眾持相關影像舉報，警方介入調查。（圖／翻攝畫面）

▲天峰疑似在直播中吸毒拉K，民眾持相關影像舉報，警方介入調查。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網紅「竹東天峰」朱乘堂自新竹發跡，在直播平台上帶貨販售玩具或生活用品，不過其爭議不斷，過去曾因為疑似在直播上吸毒拉K掀起輿論遭警方調查，之後又發生直播中公然賣違禁品遭移送開罰，如今再被爆出積欠房租半年，屋主則忍無可忍，已提告捍衛自身權益。

據了解，天峰有多項前科，他曾在夜市販售玩具，6年前看上直播帶貨潮流，在臉書上經營帳號叫賣玩具，卻因玩具不時出現瑕疵問題，常與買家發生糾紛而評價兩極。

天峰近年則看上社群平台「TikTok」直播的打賞功能，收入不只侷限於帶貨收益，於2、3年前用心經營TikTok，流量高時觀看人數能達到數千人，但他因帳號常遭檢舉停權，只能新辦帳戶，死而復生後粉絲人數難以延續，目前只有約2萬多名追蹤者。

記者調查，天峰現與妻子蕭女及林姓岳母，居住於花蓮縣吉安鄉海岸路某處房屋，郭姓屋主委託辛女包租代管，怎料卻遇上惡房客，霸佔房屋拒付租金長達半年之久，郭男也對合約簽約人蕭女及保證人林女進行提告，除要求被告繳清積欠的房租外，也針對霸佔土地、房屋以市價進行計算，要求相關賠償。

知情人士透露，辛女曾擔任房仲，與屋主郭男為親戚關係，3、4年前以每個月1萬2000元的金額租給天峰夫婦，而天峰一家起初都正常繳款，卻在半年前突然停繳房租，辛女多次催繳都未獲回應，郭男憤而提告，天峰竟在網路上惡人先告狀。

「房租都有繳，房東也白目。」遭屋主提告後，天峰在直播中吸菸吃檳榔反咬房東不給租屋補助，但事實上租屋補助為政府予以民眾的福利，只要符合條件並定時更新資訊就可申請，無須經過房東同意甚至是索取相關資料，而天峰種種脫序行為也讓房東投鼠忌器，深怕他一氣之下便會搞破壞。

天峰直播爭議不斷，除了交易糾紛外還多次與民眾在網路上起衝突上警局。（圖／翻攝畫面）

▲天峰直播爭議不斷，除了交易糾紛外還多次與民眾在網路上起衝突上警局。

「怕他馬桶灌水泥、剪斷電線，這些也不是不可能。」知情人士透露，天峰欠租事件曝光後，辛女多次接到蕭女電話指責她把事情鬧大，辛女因而擔心天峰會「一不作二不休」，乾脆砸屋謝，乾脆砸屋洩憤，也因此不敢斷水斷電或有進一步行動，辛女的顧慮更非空穴來風，畢竟天峰的荒腔走板並非首回。

據了解，天峰在直播上多次出現爭議性言論和行為，2023年5月還在鏡頭前手持塑膠盤，一手壓住單邊鼻翼靠近盤子做出吸食等動作，之後更仰頭傻笑看起來相當陶醉，誇張行徑讓網友看不下去，將相關影像送至新竹縣竹東分局，舉報其疑似吸毒，警方也為此介入調查。

2024年12月底，天峰在直播上違法販售警棍被依社會秩序維護法送辦，據警械使用條例第13條、社會秩序維護法第63條第1項第8款及同條第2項等規定，警察機關使用器械，在未經內政部許可下，不得製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列，警棍也屬於管制物品之一。

天峰當時在直播上當眾秀出警棍欲加以進行販售，卻不知此舉已經違反社維法，警方通知其到案說明，天峰辯稱該警棍是在屏東夾娃娃機夾到的商品，警棍最終遭沒入，他也被處罰鍰新臺幣3000元。

目前郭男針對天峰及其妻子蕭女長期積欠房租一事已提告，要求返還租賃房屋並給付相關賠償，全案進入訴訟階段，辛女也下最後通牒，要天峰等人3月搬離該住處，希望大網紅能還給一般民眾平靜生活。

記者私訊天鋒個人頁面，詢問他關於欠租相關事宜，但至截稿前未獲回應。

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