核三、中火接連發生火警　卓榮泰要求查明原因、追究責任不寬貸

▲核三廠昨發生火警引發關注。（圖／翻攝自臉書）



記者陳家祥／台北報導

台電第三核能發電廠、台中火力發電廠近來接連因為施工不慎造成火警事故，行政院發言人李慧芝今（7日）表示，院長卓榮泰認為，國營事業不僅應該帶頭做好工安，負責全國供電的台電公司更要以身作則，已要求經濟部及台電迅速查明事故原因、深切檢討，即時追究責任，絕不寬貸。

行政院發言人李慧芝表示，此兩次事故雖未影響供電網絡，但台電公司作為國營事業，肩負供電穩定與安全的責任，任何安全疑慮都會造成民眾不安，行政院長卓榮泰非常重視此次台電的連續工安狀況，並嚴厲要求經濟部確實督導台電公司究責，不可輕忽廠區安全問題。

李慧芝轉述，卓院長在昨（6）日核三廠火警發生的第一時間，便即刻要求經濟部、台電公司與相關部會掌握事故現場資訊，今日台中火力發電廠火警發生後，卓院長更親自要求台電公司曾文生董事長，嚴格責成各單位高度重視一切安全問題；對於外包廠商的承攬資格，必須嚴格審議，凡有任何疏忽都要用最高標準究責處理，廠區主管也須負起監督不周責任。

李慧芝強調，卓院長非常重視工安議題，國營事業不僅應該帶頭做好，負責全國供電的台電公司更要以身作則，卓院長請經濟部及台電必須迅速查明兩起事故的發生原因、深切檢討，並且即時追究責任，絕不寬貸。