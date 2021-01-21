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燕子築巢專挑風水寶地？真相曝光：牠們考量是「這個」

▲▼燕子,築巢。（圖／記者周宸亘攝）

▲古人認為燕子來築巢代表好運將至，不過真是如此嗎？（圖／記者周宸亘攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多人認為，燕子是吉祥的象徵，因此有燕子來到家中築巢就代表將帶來好風水，未來這家人將財源廣進、子孫興旺。不過真有這麼神嗎？從科學的角度來看，發現燕子築巢和人類完全沒有關係，其實是和「安全」有關。

根據《今日頭條》報導，燕子是一種與人相當親近的鳥類，甚至被譽為最有靈性的鳥兒，古代就有一句俗諺「燕子來家做窩，喜事多又多」，形容燕子來到人們的家裡是帶來吉祥的象徵。不過，從科學的角度來看，燕子會選在人類屋簷下築巢，其實最主要的一點，是因為燕巢是泥土做的，如果遭到風吹雨淋就會塌垮損毀，因此，燕子選擇築巢的地點和人類並沒有太大的關係，純粹只是安全考量而已。

▲▼燕子,築巢。（圖／記者周宸亘攝）

▲燕子多會挑選較高且安全的地方築巢。（圖／記者周宸亘攝）

另外，燕子也會挑選附近比較少天敵的地方築巢，像是蛇、老鼠、貓等常見小型食肉動物，往往會襲擊燕巢，因此燕子的窩通常會安置在小動物到不了、人類伸手也碰不到的地方，如此一來，「安全性」才能受到保障，剛出生的小燕子也才能順利長大。

不過傳統的說法也不完全是錯的，燕子的確不喜歡在不和睦的家庭築巢，因為安靜的環境燕子才會覺得安全，因此才有家庭和睦會招引燕子這樣的說法。總之，燕子築巢的地點往往是考量有利於自身生存並能安全繁衍後代的地方，跟好運關係並不大，幸福生活還是得要靠自己的雙手去打拼。

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