王大陸教唆毆運將案外案！北市刑大洩密遭搜索　3人帶回政風室調查

▲王大陸涉嫌撂人毆打uber司機。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆毆打uber連姓司機，全案曝光後引發社會輿論譁然，王大陸在檢方複訊後獲500萬元交保；未料本案竟燒出案外案，檢警追查為何打人的黑幫小弟能掌握連姓司機個資時，赫然發現北市刑大劉姓隊長涉嫌洩密，因此今(6日)發動搜索，並將劉男以及另外2名證人帶回警政署政風室調查。

據了解，王大陸當天叫來uber後，因不滿連姓司機繞路且態度不佳，事後向富二代好友游翔閔抱怨，游遂透過關係連絡上黑幫份子「小阿俊」，並撂來3名小弟前往中和堵人、痛毆連姓司機，並拍下影片紀錄存證。

全案經新北檢偵辦後，游祥閔遭裁定羈押禁見，王大陸獲500萬元交保，3名涉嫌打人的小弟均獲5萬元交保，而關鍵人物「小阿俊」仍在逃，尚未落網。

檢警進一步追查，發現黑幫份子能夠準確掌握uber司機身分、位置，竟是北市刑大涉嫌洩密，因此今發動搜索，將涉案的劉姓隊長帶回，另林姓偵查佐、邱姓隊長則以證人身分一併前往警政署政風室接受調查。

據悉，劉姓隊長與游翔閔熟識，2024年間受理王大陸遭詐騙案時，不慎在偵查過程中將可疑嫌犯個資手誤傳給游翔閔；但對此，檢方仍要進一步釐清。