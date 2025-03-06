孕期不適！中西醫發揮互補優勢　助孕婦舒適迎接新生命

▲婦產部醫師田謹慈（右）與中醫部醫師盧昱竹（左）分享孕期不適與婦科疾病的中西醫合療經驗，協助孕婦以最舒適的狀態迎接新生命。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院婦產部與中醫部積極推動中西醫合療提供孕產婦及婦科病人全面的醫療照護。婦產部醫師田謹慈表示，孕吐嚴重的婦女，除了調整飲食，可到門診由醫師對症開藥來緩解不適；中醫部醫師盧昱竹也指出，中醫會綜合考量孕婦的證型，包含寒熱、虛實、臟腑平衡以及氣血津液的狀態，制定適合的調理方案，協助孕婦以最舒適的狀態迎接新生命。



女性在懷孕過程，不僅荷爾蒙會變化、腸胃功能也會變化，導致出現常見的孕吐、孕期皮疹、腰酸背痛等症狀。田謹慈醫師指出，懷孕初期，約70% 孕婦會出現輕度孕吐，這時可少量多餐、避免油膩與重口味食物，若是孕吐症狀嚴重，可能導致電解質失衡、營養不良，甚至需要住院治療，可到門診由醫師開立維他命及適合的止吐藥物。



在第三孕期(懷孕29週以上)常見的過敏反應是孕期皮疹，好發於第一胎、多胞胎或胎兒體型較大、肚圍較大的孕婦，田謹慈醫師說，除了注意皮膚保濕之外，治療上以抗組織胺、類固醇藥膏緩解搔癢。



腰痠背痛也是許多孕婦的困擾，田謹慈醫師說，由於體重增加、關節鬆弛以及子宮擴大，孕婦常出現腰酸背痛，建議可透過調整姿勢來改善，也可使用托腹帶支撐，以及抱枕輔助來減少負擔。此外，適量的運動很重要，包含孕婦瑜伽與肌力訓練，增強肌耐力。



「中西醫合療並非單純將兩種醫學並存，而是透過互補性提升治療效果。」盧昱竹醫師說。婦科疾病多涉及內分泌調控、荷爾蒙變化，其中多囊性卵巢症候群、更年期症候群，以及功能失調性疾病，包含調經、經痛、婦科腫瘤類、妊娠嘔吐、妊娠皮疹等，均可中西醫合療。



盧昱竹醫師表示，中醫在診斷疾病時，會從多個症狀著手，判斷病人證型屬於寒、熱、虛、實之外，再依不同狀態對應到不同的臟腑系統如肝、心、脾、肺、腎等，同時考量人體氣、血和津液等三大基本能量，制定適合病人的調理方案。其中，氣的狀態尤為重要，若是氣過於旺盛，可能會轉化為火氣，引發身體的不適。若長期透過中醫調養改善體質，可達到更完整的治療效果



中醫常見的治療方式包含針刺療法、耳豆、拔罐、艾灸、推拿、鐳射針灸、放血等。耳豆能幫助內分泌平衡、緩解孕吐、減重；推拿有助於產後調養、緩解孕期腰酸背痛。盧昱竹醫師分享，除了孕期，在分娩後可持續接受中醫調理，有助於產後恢復。



花蓮慈院婦產部主任丁大清表示，中西醫的結合不僅能提升孕期與婦科疾病的治療效果，也能讓醫療團隊發揮互補優勢，提供更全面的照護服務。