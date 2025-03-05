摩斯周年慶優惠再加碼！6大組合買3送1、冰紅茶下殺24元

▲摩斯周年優惠再加碼。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡34周年慶優惠再加碼，即日起於APP「安心取溫馨送」祭出「6大組合買3送1」，還有超人氣冰紅茶買3送2等好康，且開放寄杯、寄件，隨時都能到門市兌換，數量有限、售完為止。

摩斯漢堡即日起至4月30日於MOS Order APP「安心取溫馨送」祭出周年慶加碼優惠，網羅6款餐點組合可享買3送1，包括經典早餐「蕃茄吉士蛋堡+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡」買3送1特價360元、雙人早餐「培根雞蛋堡／蕃茄吉士蛋堡／火腿歐姆蛋堡3選2+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡2杯」買3送1特價630元，各限量2000組。

▲焦糖布丁也有組合優惠。（圖／業者提供）

午晚餐則有「和風蔬活牛肉堡+雞塊地瓜組+大杯冰紅茶」及「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+方塊薯餅+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」可享買3送1優惠價皆為615元、「雞塊地瓜組+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」買3送1優惠價450元，以上各限量1000組；還有「焦糖布丁+紅茶」買3送1優惠價300元，限量500組、必搶特惠組「大杯冰紅茶」買3送2優惠價120元，限量10000組。

▲bb.q CHICKEN祭出2大最新限時優惠。

連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」全門市至3月31日前則祭出「2大優惠」，包括「調味雞翅第2件半價」，凡內用、外帶消費滿399元，即可用125元半價加購調味雞翅1份，並有4口味任選包括蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉、韓式甘醬。

還有「炸物免費送」，凡在個人社群平台上傳「有bb.q CHICKEN logo之物品」照片，並HASHTAG「bb.q CHICKEN」、標記官方帳號至限時動態，經店員確認後，消費滿399元即可獲得88元炸物1份，並開放5款炸物包括炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕任選。以上優惠開放併用。