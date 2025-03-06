特休一次能請幾天？他曝離職前「特休全用光」領整月薪水：超爽

▲原PO好奇，大家一次能請幾天特休？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

正常來說，只要工作滿一定時間，就可以拿到相對應的特休天數。近日有網友發文拋問，大家特休最多可以一次請幾天呢？像她現在的所在的公司，就有一些限制，原則上最多只能連請3天。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「大家的特休可以一次請幾天」為標題發文，提到她曾經待過沒有給特休的公司，不過一般的假倒是很好請，只要把公司的事情排開，就可以放心休假。另外，她也待過寧可換錢，也不想讓員工請特休的公司。

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原PO接著透露，她現在待的公司，特休則一次最多能請3天，且若和國定假日排在一起，是不能連休超過6天的，然後過年連假那段時間，也不可以使用特休。因此她就想知道，大家待的公司，特休最多能一次請幾天呢？

貼文曝光後，就有網友透露，「2月離職的時候，直接把14天特休全休光，整個月做沒幾天，還能領整個月的薪水，超爽」、「公司有個老前輩，曾經因為假太多被強制放假（公司不想換錢），直接變成一個禮拜上一天班，退休前甚至直接休一個月」、「單次最高請12天，含假日16天」。

也有網友回應，「理論上是沒有限制，因為那是勞工的權益，今年過年我放了16天，但也不要白目，明知道公司有訂單或怎樣的還請假就有點白目」、「特休是勞工權益，你想休就可以排，但是資方也有權跟你協商」、「我們公司人力卡很死，一個人放假等於同事就都要上班，特休可以請很多天，但會被X北」。

根據《勞動基準法》第38條，勞工工作滿一定期間，雇主或事業單位應給予特別休假，且「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」。