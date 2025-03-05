王大陸閃兵最新內幕曝！裝病騙醫生涉偽造文書　檢將列抗告理由





▲王大陸500萬交保，檢方將擬抗告。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳韻如／新北報導

藝人王大陸昨(4日)因傷害罪被帶回調查，檢方複訊後，向法院聲押禁見，不過今(5日)早法官裁定以500萬元交保。而根據檢方聲押理由，王大陸除涉犯教唆傷害罪外，還違反個資法，以及使公務員登載不實罪。其中使公務員登載不實部分，正是王大陸閃兵一案，檢方將追究他演戲裝病、「欺騙」醫生登載病歷文書的過程及行為。

王大陸近日屢屢登上社會新聞版面，日前才因偽造不實病歷閃兵，而或15萬元交保，沒想到檢警在調查閃兵案時，竟意外在王大陸手機內揪出其涉嫌教唆傷害，並於昨日將他拘提到案。

據悉，王大陸2024年4月搭乘平台上叫來的車時，先因繞路問題與連姓司機爆發衝突，後又因下車時將鑰匙遺留車內，但因該車為特斯拉，王大陸打不開車門，竟怒敲車窗要求停車，雙方又再爆發二次衝突。

王大陸事後跟好友游翔閔抱怨此事，游翔閔則透過管道得知連男個人資訊，並唆使他人在新北地區攔車痛毆，讓司機覺得相當莫名其妙，事後還將畫面PO網，並問，「我可以告他嗎？」。

全案經檢方複訊，認定王大陸涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞，因刺向法院聲押禁見，但最終法官裁定以500萬元交保，並限制出境、出海及限制住居。

而根據檢方聲押理由中，王大陸涉犯的其中一條罪「刑法第214條使公務員登載不實罪」，也就是偽造文書罪嫌，正與其閃兵一案有關。據了解，王大陸並未拿到可以申請複驗徵兵體位的醫療證明，而檢方以此罪嫌要來追究他演戲裝病、「欺騙」醫生登載病歷文書的過程以及行為，不過目前王大陸以500萬元交保，檢方將研議是否提出抗告。