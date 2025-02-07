小三高調喊「我都敢玩了」　正宮見夫勸1事氣炸告討30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿輝（化名）與女子小芸（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「我愧疚害到妳」「敢做就敢當吧」、「我都敢玩了」等訊息，丈夫還指示對方刪除對話，讓她大受打擊，憤而決定對丈夫提告求償30萬元。台中地院法官日前審理之後，判阿輝應賠償妻子10萬元較為適當。

▲小芸出軌阿輝，還說出「敢做就敢當吧」、「我都敢玩了」等話。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝的妻子在判決書中主張，去年7月她無意間發現丈夫與小芸的臉書私訊對話，丈夫先是跟小芸說，「我想保護妳」、「說不定我還會害妳離婚」、「妳在玩的時候就想過有一天會發生這種事？」、「我愧疚害到妳」等等，小芸則回答，「敢做就敢當吧」、「不然誰要我這麼愛你啊（親吻貼圖）」、「我都敢玩了」、「只是這種上不了檯面的事」。

更讓妻子無法接受的是，丈夫居然還指示小芸刪除對話紀錄，他們兩人都是有配偶之人，卻各自背叛婚姻展開交往，嚴重侵害到她的權益，因此，她決定對丈夫提告求償30萬元。

對於妻子的控訴，阿輝經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，妻子對於自己的主張，有提出對話紀錄照片截圖、戶口名簿等證據，阿輝卻連出庭都不願意，依法應視同自認，考量到夫妻倆的身分、地位、經濟能力差距等因素之後，最終判阿輝應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。