鄰居吵架嗆聲「天天養小鬼」　法院認證誹謗

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）前年7月間因地板清潔事宜與女鄰居A起爭執，竟當場大聲控訴對方「天天養小鬼」，因而挨告。雖然小清聲稱曾看到A女的冰箱上放著黑色的東西，才會這樣說，但並未獲得台中地院法官採信，日前被依誹謗罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲小清指控女鄰居養小鬼，結果卻害到自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清與A女是鄰居關係，2023年7月間他在門口洗刷地板，卻因地板清潔事宜與A女發生爭執，一氣之下竟當場大聲控訴A女「天天養小鬼」、「養小鬼就算了，還每天在給人家弄」、「用小鬼在養」，導致A女名譽受損。

小清到案之後辯稱，因為曾看到A女的冰箱上放著黑色的東西，才會說對方有養小鬼。但台中地院法官認為，從現場照片看來，A女冰箱上的黑色物品明顯不是養小鬼的祭壇，因此不採信小清的說詞。

法官表示，養小鬼是指供養早夭嬰兒或者鬼魂等行為，控訴他人養小鬼，可能會讓人被誤會想以此方式傷害特定對象，或意圖不當獲取利益，況且是否有養小鬼，也不是與公共利益有關的事情，考量到小清已坦承犯行並向A女道歉，最終依誹謗罪判處他拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。