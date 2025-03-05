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Lay’s Eat車隊出沒！從田間到手中「24小時鮮採直送」樂事免費開箱

▲Lay’s Eat車隊出沒！從田間到手中「24小時鮮採直送」樂事免費開箱。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／台南採訪報導

近期網路上掀起熱烈討論「是不是多了一個新的外送平台」，其實是知名洋芋片品牌「樂事」所推出的快閃宣傳活動，為了讓消費者能夠品嚐到最為新鮮的「現採現做」洋芋片，樂事推出全新的「24小時鮮採直送」系列，並發起「Lay’s Eat」限時活動，免費送出500箱的洋芋片，瞬間引爆網絡熱潮。

▲樂事。（圖／樂事提供）

▲▼近期路上掀起熱烈討論「是不是多了一個新的外送平台」，其實是知名洋芋片品牌「樂事」所推出的快閃宣傳活動。（圖／樂事提供，下同）

▲樂事。（圖／樂事提供）

即時的外送服務，滿足現代消費者對新鮮與快速便捷的飲食訴求，樂事限時打造鮮黃活力的「 Lay’s Eat 」車隊，詮釋全新「24小時鮮採直送」系列的美味概念，以台灣當季最優質的馬鈴薯，於產地當日直送新鮮製成，確保每一片洋芋片都保持最純粹的風味。

▲樂事。（圖／樂事提供）

▲▼由充滿活力的樂事外送員詮釋新鮮直送概念，與消費者一同探索鮮採旅程。

▲樂事。（圖／樂事提供）

這些新鮮的馬鈴薯會被迅速送往台南工廠進行製作，最大程度縮短製程，鎖住每一顆馬鈴薯的鮮美與酥脆口感。運用先進的五星級技術，從切片、油炸到包裝的每個環節，由自有的專業農業團隊進行嚴格把控，確保最終產品達到最優質的標準。

▲樂事。（圖／樂事提供）

▲▼樂事選用台灣當季最優質的馬鈴薯，並且在產地當日進行直送。

▲樂事。（圖／樂事提供）

為了讓更多消費者品嚐到這款「現採現做」的鮮美洋芋片，樂事在近期發起了Lay’s Eat限時活動，免費送出500箱的洋芋片。活動一上線，500箱免費的鮮採洋芋片瞬間被搶購一空，相當搶手！更有消費者於街上發現這群外送員，引發網路熱潮。

▲樂事。（圖／樂事提供）

▲▼不少網友捕捉到樂事外送員的畫面，引發網路熱潮。（圖／網友提供）

▲樂事。（圖／樂事提供）

在Lay’s Eat活動結束後，消費者們紛紛曬出收到的鮮採洋芋片，並在社群平台上分享。此次活動樂事不僅成功地抓住了消費者的目光，更以生動活潑的方式展示了「24小時鮮採直送」的產品亮點，讓品牌的曝光度迅速提升。

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