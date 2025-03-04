日鎮長要求「每天早到5分鐘」！　公務員3年後追回240萬加班費

▲ 日本岐阜縣的小鎮「岐南町」，自2021年3月起，應時任鎮長小島英雄的要求，鎮公所的公務員們全都被迫在上班時「提前5分出勤」。（圖／翻攝Google Map）

圖文／CTWANT

在過去，由於日本職場推行「終身雇用」制，公司對於個人的影響力幾乎可說無限擴張，加班過勞可說是家常便飯。不過隨著近年來「終身雇用制度」被逐漸淘汰，「準點」、「加班」等概念重新受到日本社會的重視。日本一處小鎮，幾年來都因為前鎮長要求，公務員不得不在上班時提前5分鐘到班。這名老派作風的鎮長因為性騷擾事件下台後，小鎮146名公務員聯合發起申訴，成功追回了3年來「每天5分鐘」的加班費共1092萬6090日圓（約新台幣241.3萬元）。

位於日本岐阜縣的小鎮「岐南町」，自2021年3月起，應時任鎮長小島英雄的要求，鎮公所的公務員們全都被迫在上班時「提前5分鐘出勤」。鎮公所公務員原本的上班時間是每天上午8：30至下午5：15，扣除午休1小時，每天實際工時為7小時45分鐘。但在小島鎮長的要求下，工作人員每天須在上午8點25分到班。

然而，這名小島鎮長是個作風高壓的爭議性人物，多次收到投訴，根據調查委員會事後報告，他任內共發生99起性騷擾投訴，包含碰觸女性員工的胸部與臀部，並對女性市議員做出猥褻行為，此外還對許多員工做出恐嚇、霸凌、無故解職等行為。根據調查委員會統計，多達80%鎮公所員工都自稱曾遭他性騷擾或霸凌。

▲ 岐南町鎮長小島英雄因捲入99件性騷擾投訴，在2024年3月迫於壓力辭職下台。（圖／翻攝東京新聞）

這名鎮長最終在去年3月迫於壓力辭職下台，鎮公所公務員們也總算能恢復正常的工作作息。但他們認為過去3年間（2021年3月到2024年3月）「每天早到5分鐘」的出勤時間，應該也屬於「加班」範疇，於是今年2月底向鎮議會提出申訴追討加班費。

經過決議，岐南町近日宣布，將向鎮公所146名公務員（含離職員工）補發總計3年份的「5分鐘加班費」，共計1092萬6090日圓（約新台幣241.3萬元）。

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