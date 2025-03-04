快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

春雷大響，大雨特報擴大9縣市！中央氣象署表示，今天至周三清晨鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨，

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今晨發布「大雨特報」，鋒面接近，易有短延時強降雨，今日台中以北、台東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天至周三清晨鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北、宜蘭及花蓮降雨範圍大，且有局部大雨機率，請留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。

氣象署指出，各地低溫普遍約19至23度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；入夜後隨著冷空氣南下，北部低溫16度上下，其他地區18至21度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，周三清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強，全台有短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及東部地區雨勢最明顯且廣泛，易有短延時強降雨並有局部大雨機率。

氣象署預報，周三白天東北季風影響，周四、周五大陸冷氣團南下，各地天氣偏冷；周三至周五華南雲雨區影響，各地天氣濕冷，降雨機率仍高，中部以北、東北部及東部降雨範圍較廣泛。

氣象署說，周六至周日清晨冷氣團影響，迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日白天至周一冷氣團減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。