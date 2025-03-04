澤倫斯基：致力實質外交迅速終戰　盼美支持實現和平

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭必須致力於「實質外交」，讓已經對俄羅斯進行3年的戰爭得以迅速結束，並表示他希望能夠仰賴美國支持來確保和平。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發文說：「我們努力讓儘早結束這場戰爭的外交工作真正具實質性，這非常重要。」

「我們正致力與美國和我們歐洲夥伴合作，非常希望美國在通往和平道路上支持。必須儘快實現和平。」