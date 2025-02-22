6歲女童走失呆站皮卡丘面前　桃園警變保母...助她找到家人

▲警員抱著莊姓男童沿路叫喊，終於找到親人。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名3歲莊姓男童昨晚與家人逛2025台灣燈會，因人潮擁擠就走散了幸遇巡警，評估與親人未走遠，於是抱著莊童沿著喊著家人名字，不到幾分鐘就找到了，另外，一名6歲葉姓女童獨自在皮卡丘展區佇立，經員警上前詢問這才發現與父親走失，於是帶往服務站廣播，順利聯絡到父親前來帶回。

▲走失的6歲葉姓女童則由員警帶往服務站廣播，順利找到父親。（圖／桃園警分局提供）

昨日20時20許，莊小弟逛台灣燈會青塘園展區時不慎和舅舅在洽溪、文德路口走失，桃園警分局警備隊巡佐林榮貴及警員曾沛元於巡邏途中發現，立即上前詢問安撫莊小弟情緒並詢問名字、家人姓名與電話等資訊，員警抱起莊小弟讓其指引家人方向，沿途高呼舅舅趙先生的名字，引起正在附近找小孩的趙先生注意，匆忙趕來認領，員警確認其身分後將莊小弟交由其領回，趙先生十分感謝員警熱忱的幫忙。

接著在21時30分許，中路所員警張栢豪及陳彥穎巡邏時，行經青塘園燈區皮卡丘裝置時，在排隊等候拍照的隊伍中，發現葉小妹(六歲)獨自一人，立即上前關懷詢問，經確認葉小妹不慎與父親走失，立即透過服務站廣播順利聯絡到葉先生，請他到服務站將葉小妹領回。