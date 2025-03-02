不爽急診處置慢嗆「病人多是你們的事」！醫心寒：我還在這幹嘛

▲急診壅塞已成日常，但有時病患與家屬的態度，會讓醫療人員有不如歸去的無力感。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

228連假期間，急診仍維持24小時服務，但有時心理會比身體更累。急診科醫師楊大緯昨（1）日深夜就無奈指出，小夜班病人相當多，他請1位嘔吐的小朋友先打針，想說晚點忙完再進行評估，怎料家長感到十分不滿，竟回嗆「病人很多是你們的事，不關我們的事」，讓他當下腦袋瞬間空白，不禁開始思考「我還在這裡幹嘛？」

楊大緯昨深夜在臉書粉專「楊大緯 面對問題的急診醫師」撰文道，228連假3天他都要上班，昨天小夜班病人很多，下班前約1個小時，他遇到有位小朋友來掛急診，詢問後得知對方早餐前沒有不舒服，下午開始吐了幾次才趕緊來就醫。

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「誠實地說，我已經沒有心力仔細問診。」楊大緯說，他用最快速度先開支止吐針肌肉注射，請小朋友和家長在外面先等候，心裡想著等手邊忙完過後，晚點再評估。但孩子父母親可能覺得他語氣冷淡、問診草率、只有打針、沒做檢查，待他忙到一個階段，再請他們進來評估時，小朋友已經睡著，接著他讓家長先把小朋友叫醒，嘗試喝水看看，這時家長卻開始表達對看診過程的不滿。

楊大緯透露，他向對方解釋「病人非常多，我只能先打針，晚一點重新評估，如果喝水還是吐，再來討論要不要抽血檢查打點滴」，孩子的父母親竟回覆「病人很多是你們的事，不關我們的事」。

「這句話殺傷力真的是蠻強的，哈。」楊大緯坦言，當下他腦袋瞬間空白了幾秒鐘，忍不住想到「我還在這裡幹嘛？」

不過，楊大緯認為，做急診就是這樣，每隔一段時間就會遇到這樣的病人，可能著急無心的一句話，就可以瞬間毀掉整個班的心情，「但你能做的就是左耳進、右耳出，因為你沒有時間沮喪，下一個緊急病人隨時會推進來，需要你聚精會神去弄清楚診斷跟處置」。

楊大緯也感嘆，「下班後，想想自己如果重來一次，哪裡可以做得更好，下次努力改進，然後把所有不愉快都留在急診，開車回家，明天重開機，繼續下一個班。這就是急診」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言安慰，「大緯哥辛苦了，很了不起的工作」、「健保制度有缺陷，醫療人員的工作也十分辛苦，而能堅守在急診前線的醫護更值得敬佩」、「辛苦了，醫護人員也是人，也有情緒的」、「真的是健保太廉價慣出台灣爛民」。

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