連假高鐵擠爆！內行改搭它「設備讚爆」睡醒就到了　大票也推

▲原PO大推坐客運。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到連假期間，許多人都預計回鄉或出遊，高鐵票總是一位難求。一名妹子表示，她從高雄到台北，都會搭一種交通工具，座位超大超舒服，而且還是按摩椅，有插頭、小桌子可使用，想上廁所也不用擔心，車票還便宜，「如果大家有要到其他縣市玩耍，或是返鄉的非常建議買和欣二排車，根本是超豪華享受。」

原PO在Threads表示，身為北漂的高雄打工人，她強烈推薦和欣客運，「座位超大超舒服，可以自己調成到變平躺，而且還是按摩椅。有插頭（超重要）還有小桌子可以使用，車上也有廁所。」至於行車時間大約是4小時至6小時不等，要看上車的時間段。不過大年初四時，她凌晨四點半從高雄上車，大約九點就到台北，「一覺起床就已經到台北ㄌ嘻嘻！重點是票價才$510！」

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貼文引發熱議，就有不少人也大讚，「我也真的很喜歡和欣，安靜而且每個司機開車都好穩」、「與其擠自由座、站台鐵，還不如搭和欣，雖然會塞車但是可以舒舒服服」、「以前夜車會選擇客運，不過因為家住桃園，所以不如北高路線選擇多，鮮少有機會體驗和欣這類舒適的座位，不過一旦坐到真的放倒後一路睡到目的地，很爽！」

還有網友分享，「趕時間搭高鐵，不趕時間搭客運（我也是推薦和欣），短程或是去東部會搭火車。」也有人表示，「身高較高的話，基本上不太能平躺，其他的話都還不錯我173供參」、「從台北搭客運到高雄真的不敢，超級佩服」、「睡醒腰酸背痛，不過至少可以躺」、「別坐中間走廊座位，難睡又累。」

※本文獲原PO授權引用。