一次氣胸後「6成機會第2次」！胸腔醫曝死亡高風險群有3種人

▲蘇一峰發文科普氣胸。（圖／翻攝自FB／蘇一峰）

記者鄺郁庭／綜合報導

唱片公司證實金曲歌王方大同已在2月21日因病辭世，享年41歲，但並未說明他是何種疾病離開。事實上，他14年前曾因「氣胸」數度住院治療，引發臆測。胸腔科醫師蘇一峰就表示，高瘦是自發性氣胸的高風險患者，過去許多年輕男性太瘦會發生氣胸，一次氣胸就有六成機會發生第二次，發生第二次會越來越容易出現下一次。

蘇一峰今日下午在粉專指出，高瘦是自發性氣胸的高風險患者，「過去許多年輕男性太瘦會發生氣胸，一次氣胸就有六成機會發生第二次，發生第二次會越來越容易出現下一次。」他表示，如果常發生氣胸，常是因為肺部有不正常的肺大泡，可以開刀切除掉。另外，氣胸死亡的高風險是高齡慢性病肺阻塞、肺纖維化、肺癌等等。

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他也在留言處補充，為何高瘦的男子是氣胸的高風險族群，「因為高瘦的體型會把肺拉得很長，導致張力大就容易破掉！」此外，高瘦的男性通常結締組織比較少，肺的結構也會比較容易變形產生不正常的肺大泡（bullae）。

至於氣胸會死亡嗎？蘇一峰說，氣胸如果早點處理可以避免死亡，「如果出現了張力性氣胸（tension pneumothorax）則是死亡的急症。」他解釋道，張力性氣胸就是肺破掉的氣漏的太多，大量的氣漏到胸腔反過來擠壓心肺，導致胸腔壓力過高，導致無法呼吸，血液無法輸送而休克昏倒。

最後他用hashtag補充「#很多醫療的電視劇都會有演張力性氣胸」、「#電視劇中用一支筆戳到胸腔讓氣趕快放出來就是救張力性氣胸」。