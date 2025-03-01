凱蒂佩芮將上太空　可望成首位飛向宇宙流行歌手

▲凱蒂佩芮（Katy Perry）白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（圖／翻攝自Katy Perry YouTube頻道）

文／中央社

美國億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」今天宣布，美國女歌手凱蒂佩芮今春將參與藍源下一場太空旅行。娛樂媒體The Blast指出，她將成為首位進入太空的流行歌手。

法新社報導，凱蒂佩芮（Katy Perry）將與貝佐斯（Jeff Bezos）的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）、哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「CBS晨間」（CBS Mornings）共同主持人蓋爾金（Gayle King）一起展開這趟「星光之旅」。

這是一個全由女性組成的6人團隊，其他成員還包括太空生物學研究員亞曼達．阮（Amanda Nguyen，音譯）、前美國國家航空暨太空總署（NASA）火箭科學家鮑威（Aisha Bowe）、電影製作人佛林（Kerianne Flynn）。

路透社報導，藍源（Blue Origin）發布聲明表示，高18公尺的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，將把凱蒂佩芮等人載往國際普遍定義為大氣層和太空交界的卡門線（Karman Line）。

太空船乘客將體驗幾分鐘的微重力環境，接著透過降落傘輔助返回地球，降落在西德州沙漠。

以色列理工學院天體物理學家暨教授貝哈（Ehud Behar）說：「這類任務可以是有效的公關策略，長期而言，可吸引私人資金並降低成本。」

貝佐斯本人和電視影集「星艦迷航記」（Star Trek）傳奇影星威廉沙特納（William Shatner）都曾搭過新謝波德號。

藍源並未公布太空旅行票價，但名人通常是免費受邀搭乘。

這項任務將是蘇聯1963年將第1位女性太空人泰利希科瓦（Valentina Tereshkova）單獨送入太空以來，首次全由女性組成太空船機組人員。