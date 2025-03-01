嘉義榮院住院整合照護服務　有效照顧弱勢榮民及低收入戶

▲▼ 嘉義榮院推動有品質一對多「住院整合照護服務」，照顧弱勢榮民及低收入戶民眾不遺餘力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家住嘉義的96歲葉爺爺過年後因病至臺中榮總嘉義分院住院治療，家中僅有73歲年邁的女兒獨自負擔陪病照顧的重任，外科病房護理站主動提供「住院整合照護服務」諮詢，經過詳細講解後，葉爺爺的女兒決定申請服務，藉由照服人員協助爺爺日常進食、翻身、傷口基本照顧與盥洗，細心且專業，讓葉爺爺的女兒可以暫時卸下照護重擔，放心喘口氣。此外，嘉義榮院為照顧榮民及低收入戶民眾，特別爭取整合照護費用優惠，讓有榮民身分的葉爺爺省下不少看護費用。

嘉義榮院護理部主任張蘭英指出，透過分工與整合模式（Skill-Mixed Model），嘉榮在內科、外科部病房引進照護輔佐人員，取代傳統由家屬或看護陪病的模式，為住院病患提供連續、完整、多元且專業的照護服務。為確保服務品質，嘉榮照護輔佐人員皆需接受完整的在職訓練，並統一配發制服與識別證，確保病人安全與服務專業性。病房團隊透過照護工作分級，使護理人員能夠更專注於專業醫療照護，進一步提升病患醫療品質，促進病患、家屬、照護者、護理師與醫院間的合作與和諧，實現「五好」目標。



張主任進一步說到，「住院整合照護服務」由健保點數共同支應費用，且嘉義榮院考量不同住院者的經濟狀況，今天特別爭取費用優惠，一般民眾每日新臺幣1,000元，健保註記為榮民身份、低收入戶身分者每日850元，就養榮民每日250元。補助方案不僅大幅減輕經濟負擔，也能使榮民及低收入戶民眾在住院期間，獲得不打折扣的專業照護服務，落實嘉榮「照顧榮民（眷）、促進社區健康」的使命。



嘉義榮院護理部補充說明，病人住院期間，病房將主動向病人及家屬說明此項服務，有需求的鄉親可撥打服務專線（05-2359630轉分機：外科病房5268、5269／內科病房2368、2369）洽詢申請方式。張主任呼籲，照顧長輩並非易事，透過專業人員的協助，不僅使家屬能安心工作與安頓家庭，減輕照護壓力，更能為病患提供更細緻與完善的住院照護，進而提升治療與預後效果。

嘉義榮院院長陳正榮表示，嘉榮積極推動「家屬探病不陪病」的新醫療文化，整合照護服務讓無法時刻守在病患床邊的家屬，能安心將親人交由專業團隊照顧；此舉亦提升健保給付效益與支付效率，實現病人與醫療團隊的雙贏。陳院長進一步說明，自112年通過「住院整合照護服務實施計畫」後，嘉榮持續推動此服務，並透過職場改善機制，不斷強化照護輔佐人員的管理、工作環境與職業教育訓練，提升專業能力，打造友善職場，進一步吸引並留任優秀人才，共同為雲嘉南地區的榮民眷及鄉親提供最優質的住院照護服務。