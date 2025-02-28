世新大學校友用行動詮釋初心　文化體驗營啟發冬山孩子認同家鄉

▲ 參加文化體驗營的宜蘭冬山國小學童，乘坐鴨母船拜訪噶瑪蘭族流流社。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

一場冬季文化體驗營，讓孩子們重新認識家鄉，也讓世新大學校友們找回初心。由世新大學校友會總會與世新社服團友會共同舉辦的「冬季文化體驗營之冬冬冬」，15位熱血校友與32名冬山國小學童攜手完成了一場充滿文化與情感的旅程，讓台灣多元文化在孩子心中扎根，也讓校友們再度燃起服務社會的熱情。

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▲ 世新社會服務團的熱血校友，十年後再次聚首為孩童舉辦營隊。

這群校友在18歲時相識於世新大學服務性社團「世新社會服務團」，十年後克服工作與家庭挑戰，從籌備到執行歷經近一年，最終成功在宜蘭冬山國小舉辦這場活動。他們深知台灣多元文化的珍貴，設計了在地文化工作坊、實地探索與故事分享等活動，帶領孩子們探索新住民與原住民文化。孩子們坐鴨母船拜訪噶瑪蘭族流流社、走訪冬山老街特色店家，並親手製作手工藝品，更透過「實體大富翁遊戲」在歡笑中了解家鄉的故事與價值。

活動的成功背後，是校友們無私的付出與世新大學校友會總會的全力支持。校友會總會理事長陳錦祥、社服團名譽理事長周志明率領一眾校友會幹部及成員，一同現身支持這場公益活動。他們表示，這次活動不僅讓孩子們收穫滿滿，也讓校友之間的情誼更加深厚，展現了世新人在社會關懷與文化傳承上的力量。冬山國小校長林弘杰則感謝世新團隊的努力，認為這樣的活動不僅為孩子們帶來學習機會，也為地方文化注入了新的活力。

▲ 世新大學校友為冬山國小學童舉辦「冬季文化體驗營之冬冬冬」。

創立超過52年的世新社會服務團，長期致力於將專業所學與服務精神帶入偏鄉，結合媒體素養與SDGs（聯合國永續發展目標），為孩子們創造更多可能性。而這次活動更促進了地方產業的連結，合作的9間宜蘭在地店家表示，這次營隊為他們開啟了更多社區互動的契機，真正實現了地方創生的目標。

▲ 冬山國小校長林弘杰（中）頒發感謝狀予世新大學校友總會理事長陳錦祥（右）、世新社服團名譽理事長周志明（左）。

世新大學校長陳清河表示，世新大學始終致力於落實大學社會責任，透過校友會與社服團的合作，展現了教育與社會實踐的結合。根據104人力銀行最新發布的《大學品牌力》報告，世新大學在「大眾傳播學群」中蟬聯全國第一，成為18學群中唯一奪冠的私立大學。這份榮耀不僅鞏固了世新在傳播教育領域的領航地位，更彰顯了世新人持續以專業所學回饋社會的能力與熱忱。無論是校友們攜手偏鄉服務，還是服務團隊將多元文化帶入校園，世新精神始終以實際行動詮釋教育的真正價值。

世新社服團友會成員表示，這次活動不僅幫助了孩子，也讓校友們重拾青春的熱血。他們用實際行動詮釋了「壯志與愛人」的精神，將祝福與希望傳遞給下一代，為偏鄉教育與文化傳承注入了新的生命力。

▲ 世新大學校友會總會與世新社服團友會一同支持這場公益活動。