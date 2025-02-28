清查公務員「領大陸身分證」　陸委會：全體均有遵守義務

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委翁曉玲28日痛批陸委會要求全國公務員具結「未領有中國大陸身分證」是違法濫權，形同恐嚇。對此，陸委會表示，依法宣導並清查公職人員不得具有中國大陸身分與證件，是執行法律規定，公職人員有配合執行之責任與義務，「主管機關依法行政乃職責所在，並無任何不妥，也不存在違法情事。」

陸委會提到，如有公務人員任用法第28條第1項規定之情形，即不得任用為公務人員，「兩岸條例自93年起已規定國人具有中國大陸身分者，將註銷台灣人民身分，也因此喪失擔任公職人員之資格。」

▼立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



陸委會指出，由於現任公職人員中確實存在領有中共身分證之案例，政府自即日起要求現職人員具結未在中國大陸設籍、領用身分證、定居證及護照，是加強宣導現行法律規定，「公務人員擬任時本就必須對諸多事項具結；自即日起增加具結並宣導兩岸條例自93年起已有之規定，政府相關主管機關依法行政乃職責所在，並無任何不妥，也不存在違法情事。」

陸委會說明，國人如向中共申領上述證件，必須向中華人民共和國宣誓效忠，已違背公務員任用法」第4條的「忠誠義務」。政府要求現職人員具結沒有違反忠誠義務之「具體情形」，是政府對全體公職人員行政管理的內部要求與權限，不涉及對公職人員的權利侵害。

▼公務員被要求具結「未領有中國大陸身分證」。（圖／翻攝Facebook）



陸委會強調，依照中共法規申領「居住證」，必須在中國大陸居住6個月以上。我國公職人員依國家現行人事管理規範，不可能存在符合中共申領要件之情形。相關人員如確實領有「居住證」，所屬機關即有必要釐清當事人取得證件，是否有違反人事差勤或赴陸管理規範之情事，否則即是中共為推動統戰及融台策略，不惜違反自身法令招攬國人赴陸申辦之鐵證。

陸委會還說，公職人員行使公權力，不僅應遵守法令，更應積極考量國家整體利益，採取一切有利於國家之行為與決策，政府禁止現職公職人員領用中共居住證，是政府政策，也是政府對全體公職人員的管理權限，全體公職人員均有遵守義務。

《公務人員任用法》第28條第1項規定，有下列情事之一者，不得任用為公務人員：

一、未具或喪失中華民國國籍。

二、具中華民國國籍兼具外國國籍。但本法或其他法律另有規定者，不在此限。

三、動員戡亂時期終止後，曾犯內亂罪、外患罪，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案。

四、曾服公務有貪污行為，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案。

五、犯前二款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但受緩刑宣告者，不在此限。

六、曾受免除職務懲戒處分。

七、依法停止任用。

八、褫奪公權尚未復權。

九、經原住民族特種考試及格，而未具或喪失原住民身分。但具有其他考試及格資格者，得以該考試及格資格任用之。

十、依其他法律規定不得任用為公務人員。

十一、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。