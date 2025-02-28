阿里山花季3月登場　花期、交通疏運、購票資訊一次看

▲2025阿里山花季將於3月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內目前各品系櫻花陸續綻放 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開，農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，因應花季人潮，建議出遊民眾優先選擇大眾運輸，阿里山國家森林遊樂區亦將配合停車管理系統實施交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89-95K(往塔塔加方向)小客車臨時停車區停放，另設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站，並於阿里山轉運站設置散客售票處，以加速購票流程，使遊客能更加順暢入園。

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▲山櫻花現已盛開，預計花期至3月上旬 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

另交通部公路局為疏解假日賞花車潮，於3月8、9、15、16、22、23、29、30日、4月3-6日，共計12個假日的上午6-11時實施台18線疏運管制措施，時段內66K至88.2K管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，另甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面「阿里山國家森林遊樂區臨時售票處」預先購買遊樂區門票。

▲山櫻花現已盛開，預計花期至3月上旬 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供） 。

阿里山國家森林遊樂區一直是大眾矚目的賞櫻勝地，為提供便捷、舒適的出行體驗，嘉義分署呼籲，線上預先購買疏運套票(疏運轉乘專車車票及遊樂區門票)是暢遊阿里山的最佳選擇，線上購票通路亦較往年更加多元，包含「森林好好玩」、「阿里山easy go」、「雄獅旅遊」、「ibon 售票系統」、「易遊網」、「kkday」、「trip.com」均可購買，花季交管、購票等詳細資訊請參閱網頁。

▲香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花約7成 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供） 。

阿里山國家森林遊樂區擁有31種櫻花，目前山櫻花已盛開，唐實櫻目前開花約2成，最受矚目的染井吉野櫻將於3月中旬後進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底。此外，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花將於4月上旬開花，花期可延續至4月底，園區內還有報春花、木蘭、山茶花、杜鵑、紫藤等多樣花卉，讓遊客在不同時期都能欣賞到阿里山的春日美景。即時花況及公告訊息可關注「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、Instagram (@alishanforest)及下載「森遊阿里山APP」。嘉義分署提醒，進入山區時請遵守無痕山林原則，共同維護自然生態，並隨時留意天氣狀況及裝備準備，以確保安全、舒適的賞花體驗。