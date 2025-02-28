急送孕妻去醫院！夫遭8男亂刀刺死　老婆在他斷氣前「血泊中產女」

▲塔倫特遇襲喪命，留下妻子、5歲大女兒，以及剛出生的小女兒。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

南非開普敦（Cape Town）一名34歲丈夫帶著孕妻趕往醫院生產，卻突然被8名暴徒圍毆、亂刀刺死。太太見狀嚇到當場羊水破裂，倒臥丈夫的血泊中生產，最終趁著老公斷氣之前，產下一名女嬰。

《每日郵報》報導，塔倫特（Talent Gono）與33歲妻子莉莉安（Lilian）帶著過夜包，正準備搭Uber去醫院，卻在住家外面遭到8名歹徒攻擊，他被圍毆之後，又遭刺傷頭部、胸部與腹部。

莉莉安試圖幫忙，卻在極度恐慌與驚嚇之中，發生劇烈疼痛及羊水破裂，只能倒臥瀕死丈夫的血泊中生產，並在順利分娩的幾秒鐘之後，發現老公沒了氣息。

暴徒眼見塔倫特倒地，只是拿走他的手機和包包，輕蔑地笑著離開。而附近居民也嚇得不敢出門查看，莉莉安只好獨自抱著剛出生的寶寶，躺在丈夫遺體旁邊。

▲莉莉安在瀕死丈夫身邊，產下小女兒。（圖／翻攝臉書）



警方發言人喬瑟夫（Joseph Swartbooi）表示，醫護人員趕抵現場時，立刻宣告塔倫特死於刀傷。他們目前也正在追捕逃亡當中、身分未知的嫌犯，「這次攻擊的動機是搶劫，並且被視為謀殺案調查。」

塔倫特來自辛巴威，是一名焊接工人，認真工作與儲蓄整整3年，終於攢夠了錢，準備在4月帶著妻小搬回母國，展開新生活，未料遭逢劫難。

如今，身為女傭的莉莉安必須獨自撫養5歲大女兒、剛出生的小女兒，她的雇主珍妮（Jeannie Ross）於心不忍，在網路上發起募款活動，希望幫助籌措喪葬費用。