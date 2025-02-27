悠仁親王「成年禮」時間曝光！　日本皇室40年來第一人

▲日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本宮內廳於27日宣布，秋篠宮家長子悠仁親王將於9月6日舉行成年禮，屆時迎來他的19歲生日，而這也是自父親秋篠宮親王以來，日本皇室時隔40年來首位舉行成年禮的男性皇族。

根據《時事通信社》報導，日本宮內廳長官西村泰彥27日在記者會上表示，由於日本民法修正，法定成人年齡調降至18歲，因此現年18歲的悠仁親王已在2024年9月正式成年。

▲由於日本修改民法中的成年年齡，因此悠仁親王已成年。（圖／達志影像／美聯社）



當時悠仁親王因為專注於學業與準備升學，並未立即舉行成年禮。悠仁親王預計2025年4月正式入學筑波大學，宮內廳考量到皇室行程與大學生活，決定於9月6日替悠仁親王舉行成年禮，當天為大學暑假期間。

宮內廳指出，成年禮將由秋篠宮親王與紀子妃共同主持，並遵循德仁天皇陛下與秋篠宮親王的傳統，進行包含授冠儀式（冠を賜うの儀）、加冕儀式（加冠の儀），以及向天皇與皇后陛下致敬的朝見儀式（朝見の儀）。

此外，悠仁親王將在成年禮上獲頒「大勳位菊花大綬章」，此後則會正式以成年皇族身份參與皇室活動。而悠仁親王也將在3月3日首次舉行記者會。