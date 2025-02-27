西安「丸子西施」爆紅引朝聖者追捧　老公不耐煩反被稱「醋王」

記者魏有德／綜合報導

西安「回民一條街」裡有一間賣「炸牛肉丸」的不起眼小店，然而，這間店每天卻吸引著客人排隊、絡繹不絕，原來是有著「丸子西施」封號的老闆娘在打理店面。「丸子西施」有著一對渾圓的大眼睛和立體精緻的五官，笑起來頗有一番古典美人的味道，與西安古城的氣息相結合，迅速在網路上爆紅，吸引不少粉絲前往朝聖。

▲在西安「回民一條街」內賣炸牛肉丸的「丸子西施」。（圖／翻攝微博，下同）

在《向陽視頻》的專訪下，「丸子西施」侃侃而談，講述自己創業的經過和點滴，她表示，「未來打算繼續好好經營店鋪，如果被越來越多人認可，考慮在全國各地開分店，讓各地的顧客也能品嘗到美食。」

據了解，這位「丸子西施」姓楊，現年33歲，她提到，「最初其實不叫丸子西施，是有很多探店的博主，回去後發了視頻（影片），越來越多的顧客才開始這樣叫，我們也就習以為常了。」

不過，想要追求「丸子西施」的粉絲可能要失望了，楊老闆已婚，而且，剛開始不少人慕名而來，一度還讓她的先生感到不耐煩，不堪其擾。她透露，「為什麼大家都知道我老公叫醋王呢？就是剛開始博主一來，他就幹啥呢？拍啥呢？就是那種狀態，但是現在好了。」

「丸子西施」提到，每天至少要賣一鍋，相當於100斤（50公斤）的炸丸子，賣最好的是春節期間，一天賣出18鍋，「想把這家店做好，然後慢慢地，如果被越來越多人認可，會考慮去全國各地開分店，讓異地的顧客也能吃到。」