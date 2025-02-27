女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂

▲可可大讚巴西男人又熱情又火辣。（圖／翻攝自IG／Cocosinstaworld）



記者王佩翊／編譯

加拿大OnlyFans女優曾經與全球46個國家的男性發生過性關係，並透過這種方式「收集國旗」。她同時也分享了個人體驗表示，與巴西男人的性愛最棒，與德國男人的最差勁。

根據《每日郵報》報導，37歲加拿大OnlyFans色情網紅可可（Coco Bae）在澳洲KIIS電台的訪談中透露，自己以環遊世界的方式「收集國旗」，透過與來自不同國家的男性發生關係來達成自己的挑戰。

可可透露，自己至今已與來自46個國家的男性發生性關係，但最終目標是要制霸全球195個國家。她對於「計算標準」也有明確規則，她不在乎兩人在哪裡發生關係，一切以對方護照上的國籍為準。每當與一個國家的男人發生關係，她就會準備一面迷你國旗來紀錄。

她表示，自己曾經與來自美國、加拿大、英國、以色列、澳洲、法國、德國、義大利、西班牙、俄羅斯、印度、巴西等、泰國、哥斯大黎加、黎巴嫩、塞爾維亞等多國男性發生關係，國籍遍及全球各洲。

可可特別提到，近期又新增了尼泊爾、葡萄牙、捷克、立陶宛和荷蘭。然而，她也毫不避諱地指出，澳洲男人的衛生習慣最差，提醒他們應該多洗手。

她也指出，最喜歡的性愛對象是拉丁裔，尤其是巴西人，因為他們火辣又熱情，相反地，與德國人間的性愛非常無聊。

可可2017年首度加入OnlyFans，並靠著出售自己的裸照而爆紅，她甚至贏得3項有色情屆奧斯卡獎之稱的AVN大獎，而且她也表示，自己非常喜歡現在這種不需要朝九晚五的工作。